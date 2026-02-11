屯門63歲男疑遭不鏽鋼煮食煲擊斃 51歲妻子涉謀殺被捕

屯門發生倫常命案。一名63歲男子疑被不鏽鋼煮食煲襲擊頭部，傷重死亡。警方其後以謀殺罪拘捕死者51歲妻子，該名婦人報稱不適，正留醫屯門醫院。據了解，二人均有病患，關係長期不和，更因經濟拮据和瑣事，不時起爭執。

警方前晚6時41分接獲男事主女兒報案，指父親在屋內昏迷不醒。警員及救護員到場後，發現他頭部嚴重受傷，當場證實死亡。警方調查期間，死者妻子報稱頭暈及嘔吐等，需要送院治理。

男事主為63歲男子，與51歲妻子和24歲女兒居屯門井頭中村一間約300方呎的平房逾20年。男事主為清潔工，患有心臟病；妻子報稱無業，有腎病；女兒報稱學生。

屯門警區刑事部總督察莊婉娜昨交代案情指，女兒向警方表示，昨日清晨約2時，最後一次看見父親在屋內使用電話，其後她回房睡覺，於清晨聽到疑似撞擊聲，但未有理會，至昨早如常出門上學。及至晚上6時許返家時，始發現父親倒臥床上、血流披面，頭部受傷嚴重，遂報案求助。

警方初步調查發現，案中家庭經濟拮据，夫婦關係長期不和、素有積怨，易因瑣事起爭執，包括陋習及經濟問題等。