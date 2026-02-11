昂坪360去年接待147萬人次 下月推88元開幕價車票 暑期研夜間纜車

昂坪360公布去年營運情況，全年共接待147萬人次賓客，較前年少9萬。主因受惡劣天氣影響總營運日數較前年少19日，若以營運日計平均每日賓客人數為4,850人次較前年的4,843人多；人均消費亦升約4.5%，當中票務以外人均消費升20.6%。昂坪360指，去年公司業績錄得盈利，適逢今年開業20周年，將出以「見證你我大日子」為主題的一系列慶祝活動，包括下月起推出88元「回到開幕價」、暑假特定周末延長營運至晚上等。

昂坪360公布去年營運情況，指2025全年共接待147萬名賓客，平均每個營運日錄得4,850人次到訪，比2024年4,843人次多；人均消費整體增長約4.5%，其中纜車消費人均增加約1.5%，銷售紀念品等票務以外人均消費更大升20.6%。賓客主要來自短途地區市場(39%)，其次為中國內地(25%)、本地(20%)和長途地區市場(16%)。增長最顯著的市場為台灣地區、美國及菲律賓，分別錄得38%、37%及20%的升幅。