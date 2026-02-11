灣仔站事故 港鐵稱工程車部件移位 隧道信號設備受損 (持續更新)

李婉玲指車務中心早上5時半留意到近灣仔站附近有訊號設備故障，人員到場排查路段，6時在灣仔及銅鑼灣站之間發現物件，需要先移除再行車。及後於7時半完成復修工作，全線港島綫服務恢復正常，安全行車，服務沒有大影響。港鐵強調一直透過多個途徑向乘客發出資訊，派出30部巴士服務市民。

李劍雄指負責日常維修的工程車上的工程人員於經過近灣仔站附近路段時，留意到不尋常聲響，檢測時發現工程車車底有部分部件移位，同時路軌旁有設備受損，即時進行清理維修工作，形容情況「少見」，將進一步調查。李指隧道段有信號設備受損，港鐵會在今晚收車再檢查該工程車。

張欣宇懷疑工程車零件鬆脫扯甩設備 形容事故少見

【12:30更新】曾任港鐵工程師的前立法會議員、智慧交通聯盟理事長張欣宇向《am730》稱，事故有可能涉及工程車扯甩路軌設備。張指阻礙行車的物件本身是在路軌中間的信號系統設備，該設備本身不會與列車有接觸，可能工程車有零件鬆脫，導致設備被扯甩，阻礙列車行駛。他又形容類似事故很少見，但過去數十年曾發生過。