灣仔站事故 港鐵稱工程車部件移位 隧道信號設備受損 (持續更新)

【12:50更新】港鐵公司車務營運及本地鐵路副總監李婉玲、港鐵公司車務工程維修副總監李劍雄於中午作出匯報，港鐵向受影響乘客致歉，將嚴肅跟進調查。
李婉玲指車務中心早上5時半留意到近灣仔站附近有訊號設備故障，人員到場排查路段，6時在灣仔及銅鑼灣站之間發現物件，需要先移除再行車。及後於7時半完成復修工作，全線港島綫服務恢復正常，安全行車，服務沒有大影響。港鐵強調一直透過多個途徑向乘客發出資訊，派出30部巴士服務市民。
李劍雄指負責日常維修的工程車上的工程人員於經過近灣仔站附近路段時，留意到不尋常聲響，檢測時發現工程車車底有部分部件移位，同時路軌旁有設備受損，即時進行清理維修工作，形容情況「少見」，將進一步調查。李指隧道段有信號設備受損，港鐵會在今晚收車再檢查該工程車。
張欣宇懷疑工程車零件鬆脫扯甩設備 形容事故少見
【12:30更新】曾任港鐵工程師的前立法會議員、智慧交通聯盟理事長張欣宇向《am730》稱，事故有可能涉及工程車扯甩路軌設備。張指阻礙行車的物件本身是在路軌中間的信號系統設備，該設備本身不會與列車有接觸，可能工程車有零件鬆脫，導致設備被扯甩，阻礙列車行駛。他又形容類似事故很少見，但過去數十年曾發生過。
【11:00更新】港鐵表示，港島綫服務延誤事故調查仍在進行中，港鐵中午12時15分將見傳媒簡報事件。
【10:30更新】運輸及物流局局長陳美寶於立法會回應事件，指政府關注港鐵港島綫事故，已要求港鐵今日內向市民及傳媒交代初步調查狀況，並已要求港鐵在一個月內提交事故調查報告。她指事故後已立即要求港鐵派出免費接駁巴士，同時要求專線巴士營辦商加強服務，機電署現正於現場以作詳細了解。
消息涉工程車勾爛信號箱阻礙路軌
【09:30更新】港鐵港島綫灣仔站附近有物件阻礙路軌，上環至鰂魚涌站今早一度暫停服務一小時，據了解警方調查後懷疑涉維修工程後遺漏物品阻礙路軌導致事故，懷疑是工程車勾爛信號箱，跌在灣仔站往金鐘方向月台對開路軌。
【07:30更新】港鐵於上午7時30分表示，於灣仔站附近阻礙路軌的物件已被移除，港島綫列車服務逐步回復正常。
港鐵在早上約6時20分於站內廣播，指港島綫銅鑼灣至灣仔需要進行緊急檢查，堅尼地城站至柴灣站行車服務時間須額外多10至15分鐘。約10分鐘後，廣播至額外行車時間改為25至30分鐘。北角站有大批乘客出閘，轉至路面轉乘其他公共交通工具；灣仔站出入口一度落閘禁止巿民進入。港鐵於上午6時39分表示，由於有物件阻礙路軌，港島綫灣仔站附近列車服務暫停。港鐵人員將會進行緊急檢查及跟進工作，請乘客為行程預留充裕時間，及考慮使用其他替代路綫。至上午6時56分表示，港島綫服務受到影響，安排如下。
-堅尼地城站來往上環站：10 分鐘一班；
-鰂魚涌站往來柴灣站：10 分鐘一班；
-上環站往來鰂魚涌站：暫停服務。
港鐵正安排免費接駁巴士
港鐵指，正安排免費接駁巴士，將於稍後時間到達。請乘客考慮使用港鐵其他替代路線或其他交通工具，並為行程預留充裕時間。
-前往中環站的乘客, 可考慮乘搭荃灣綫；
-前往金鐘站的乘客, 可考慮乘搭荃灣綫，南港島綫及東鐵綫；
-前往北角站的乘客, 可考慮乘搭將軍澳綫；
港鐵現正提供免費接駁巴士來往上環站和鰂魚涌站，乘客可於中途站落車。