黎智英案｜白宮：特朗普曾公開或私下發聲　中方促停止干涉中國內政

壹傳媒創辦人黎智英被控違反港區《國安法》，周一(9日)被判監禁20年，歐、美、英、澳等多方先後發聲明表示關切，其中美國白宮指，總統特朗普無論公開抑或私下，都曾為黎智英一事發聲。中方批評，個別國家和機構借香港特區司法案件惡意抹黑香港、詆毀香港法治、干涉中國內政，中方對此堅決反對，已向有關國家和機構提出嚴正交涉。
白宮白宮發言人萊維特(Karoline Leavitt)表示，特朗普無論公開抑或私下，都曾為黎智英一事發聲，包括去年在南韓同國家主席習近平會談時提及案件，指黎智英對特朗普而言很重要，並指特朗普期待4月訪華。美國新聞網站Politico早前引述知情人士指，特朗普會在4月第一個星期訪華，將與習近平會談，但白宮官員指表示，訪華日期仍未最終確定。
中國外交部：香港事務純屬中國內政 外國無權說三道四
外交部發言人林劍指，黎智英是一系列重大反中亂港事件的主要策劃者和參與者，他危害國家安全犯罪事實清楚、罪證確鑿。香港特區司法機關依據事實和法律作出裁決，合法正當、不容置喙。香港是法治社會，有法必依、違法必究是基本原則，任何人都不能打著「民主」「自由」的旗號，從事違法犯罪活動，並企圖逃脫法律制裁。
林劍強調，香港事務純屬中國內政，香港法治不容撼動，任何外國無權說三道四。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移。一切破壞香港由治及興進程、妄想亂港遏華的圖謀都絕不可能得逞。中方敦促有關方面尊重中國主權，恪守國際法原則和國際關係基本準則，立即停止以任何方式插手香港事務，干涉中國內政。