黎智英案，白宮：特朗普曾公開或私下發聲，中方促停止干涉中國內政。(資料圖片)

壹傳媒創辦人黎智英被控違反港區《國安法》，周一(9日)被判監禁20年，歐、美、英、澳等多方先後發聲明表示關切，其中美國白宮指，總統特朗普無論公開抑或私下，都曾為黎智英一事發聲。中方批評，個別國家和機構借香港特區司法案件惡意抹黑香港、詆毀香港法治、干涉中國內政，中方對此堅決反對，已向有關國家和機構提出嚴正交涉。

白宮白宮發言人萊維特(Karoline Leavitt)表示，特朗普無論公開抑或私下，都曾為黎智英一事發聲，包括去年在南韓同國家主席習近平會談時提及案件，指黎智英對特朗普而言很重要，並指特朗普期待4月訪華。美國新聞網站Politico早前引述知情人士指，特朗普會在4月第一個星期訪華，將與習近平會談，但白宮官員指表示，訪華日期仍未最終確定。