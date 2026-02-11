洪門夜宴｜王詩雅瞞報行蹤判社服令 上訴失敗維持原判

2022年新冠疫情期間，時任港區人大代表洪為民在灣仔舉行生日派對。其中一名女賓客、「榮源茶行」太子女王詩雅向衞生署人員隱瞞行蹤，前年被裁定4項「明知而向獲授權人員或衛生主任提供任何在要項上屬虛假的資料」罪成立，判處160小時社會服務令，王不服定罪提出上訴，指衛生主任等人沒有表露身份才提供虛假資料。高等法院暫委法官李俊文昨日（10日）頒布判辭，駁回上訴維持原判。

2022年1月新冠疫情爆發期間，洪為民在灣仔一間餐廳舉行生日派對，逾二百人出席，違反限聚令，多名賓客包括王詩雅之後確診。案情指，王詩雅被指於2022年1月6日至7日期間，就其同月3日的行蹤向衞生署人員提供虛假陳述。上訴方由資深大律師潘熙代表，其上訴理由主要爭議控方未能舉證王詩雅「明知」來電的衞生署職員辛麗芳、賴潔生及衛生主任張竹君等人之法定身份，並指原審裁判官錯誤裁斷控方毋須就此舉證。