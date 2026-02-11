謝展寰︰擬每人最多攜兩狗隻進入食肆　半年後再檢視牌照條款

政府計劃修例容許狗隻進入獲批准食肆，首階段擬設500至1,000個名額。環境及生態局局長謝展寰今日(11日)在港台節目表示，經與業界反覆商討，雙方均認同以「小步走」方式起步，讓社會逐步適應較為合適，半年後再檢視牌照條款應放寬或收緊，而首階段名額是起步安排而非上限，若反應良好將會逐步增加，若申請超額則會以抽籤方式處理。
謝展寰預計，首階段申請以已有寵物友善營運經驗的餐廳為主，其他食肆則會先觀望情況。對於餐廳容納數量及顧客可攜帶狗隻上限，他稱不同食肆規模與運作模式各異，因此將與業界及相關專家進一步商討，但強調基本原則是狗隻須在主人可控範圍內，當局傾向允許每名顧客攜帶最多兩隻狗進入食肆，相關細節將進一步諮詢專家意見，具體安排將稍後公布。
條款比想像中嚴格 影響營運靈活性
飲食界立法會議員梁進在同一節目表示，最引頸以待的多數是以往做很多狗主生意的咖啡店，其他食肆則抱持觀望態度。他又指，牌照條款比想像中嚴格，食肆一旦取得批注，就必須時刻遵守所有條款，而非僅在特定情況或時間下容許狗隻進入，以條款規定「食物不能在顧客面前加熱」為例，這不僅影響「羊腩煲」或「燒鵝」等中菜，連咖啡店常見的加熱花茶也可能違規，大大影響營運靈活性。他又認為，基於目前業界的審慎態度，首階段名額「理論上足夠」，而每半年檢視一次申請的做法亦是合適，能給予業界足夠時間觀察市場反應及評估自身是否適合加入。
建議狗主帶狗隻參加餐桌禮儀班
立法會食物安全及環境衞生事務委員會主席陳凱欣指，大部份議員都支持修例大方向，但在一些細節上有不同意見，當局或可「碎步走」，希望可考慮執行細節。她續稱，當局可挑選一些有經驗的餐廳供業界參考，並建議狗主可帶狗隻參加餐桌禮儀班，因控制及約束狗隻行為屬狗主責任，要考慮自己狗隻會否有容易太興奮等情況。