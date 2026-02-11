謝展寰︰擬每人最多攜兩狗隻進入食肆　半年後再檢視牌照條款

政府計劃修例容許狗隻進入獲批准食肆，首階段擬設500至1,000個名額。環境及生態局局長謝展寰今日(11日)在港台節目表示，經與業界反覆商討，雙方均認同以「小步走」方式起步，讓社會逐步適應較為合適，半年後再檢視牌照條款應放寬或收緊，而首階段名額是起步安排而非上限，若反應良好將會逐步增加，若申請超額則會以抽籤方式處理。

謝展寰預計，首階段申請以已有寵物友善營運經驗的餐廳為主，其他食肆則會先觀望情況。對於餐廳容納數量及顧客可攜帶狗隻上限，他稱不同食肆規模與運作模式各異，因此將與業界及相關專家進一步商討，但強調基本原則是狗隻須在主人可控範圍內，當局傾向允許每名顧客攜帶最多兩隻狗進入食肆，相關細節將進一步諮詢專家意見，具體安排將稍後公布。