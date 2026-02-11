大埔歲晚「洗邋遢」 黃碧嬌現身睇滅鼠派清潔包

另一區議員陳笑權相片可見，黃碧嬌有現身視察機動掃街車清掃街道，一行人觀察食環署滅鼠後亦有拍大合照，黃碧嬌及後亦聯同一眾區議員向市民派發家居清潔包。(陳笑權FB)

大埔有粉麵店早前被網民指鳳爪排骨盅飯亂放後巷，及懷疑出現「鼠軍」食生肉，店方指控老鼠影片為人工智能加工，惟警方調查後相信不涉刑事，拍片者堅稱影片「千真萬確」。大埔民政處及食環署周一(9日)到大埔墟展開「歲晚清潔大行動」，與區議員視察機動掃街車掃街，並聽取食環署人員講解防鼠滅蟲措施，其中於宏福苑五級火災事件後「失蹤」多時的民建聯大埔南區議員黃碧嬌亦有現身落區。

曾任宏福苑舊法團顧問的民建聯大埔南區議員黃碧嬌自火災以來，曾於社區中心弔唁以及參與大埔區區議會會議，稱對罹難家庭表示深切哀悼，希望政府盡快在大埔覓地重建，惟至今未曾公開與災民對話以及回應傳媒提問。穿上黑衫的她亦有出席歲晚清潔大行動，惟民政處發放的相片中並未現其正面相，其中一張派發家居清潔包的照片則被市民遮擋。從另一區議員陳笑權發布的Facebook的相片可見，黃碧嬌有現身視察機動掃街車清掃街道，一行人觀察食環署滅鼠後亦有拍大合照，黃碧嬌及後亦聯同一眾區議員向市民派發家居清潔包。