情人節2026｜尋秦記熱潮令睇戲躍升首選活動　調查揭男女最抗拒收到的禮物

情人節即將來臨，交友約會公司的調查發現情侶的慶祝模式有轉變，看電影躍升首選，北上旅遊則成新興趨勢。 交友約會公司「香港婚活」在今年1月15日至2月3日訪問了517名情侶及夫婦，了解他們在情人節的送禮及消費模式取向。調查發現今年最多男士選擇看電影（52%）慶祝情人節，女士則以逛街購物（42%）為首選。公司創辦人張惠萍表示近期舉辦活動時，「參加者一坐低就問睇咗《尋秦記》 、《金童》未？」她認為受惠於港產片最近不停有佳作，情侶在情人節也希望支持港產片，看電影輕鬆一下。

情人節送禮取向 男士送禮首選依然是花（52%），比例較去年的46%有所上升。女士方面，送贈數碼電子產品的選擇維持在44%，連續兩年成為女士送禮首選。事實上，調查發現最多男士期望收到數碼電子產品（42%），有32%男士則表示沒有想過收禮物。而高達56%的女士則最希望收到手錶或珠寶首飾。另外，調查顯示男士最不想收到的禮物是樂園入場券（52%），女士則最不想收到文儀用具（44%），結果與去年調查一致。

而情侶的消費預算趨向謹慎。在禮物預算方面，大部分男士（36%）預計花費501至1,000元，而過半女士（54%）的預算則在500元以下。對比去年，當時有36%的男士預算在1,001至5,000元，今年此比例降至22%；女士方面，同一預算範圍的比例更由30%大幅下降至僅6%。公司創辦人黃嘉如指出今年情人節是星期六，很多情侶計劃北上度過一個短旅程，因當地消費水平較香港便宜，加上大家消費時的精明度上升，情人節預算因而下降。

外出用餐預算下調 雖然絕大多數情侶仍會外出用餐慶祝（男士86%，女士71%），但在用餐預算上，最多受訪者（男士42%，女士55%）的預算集中在501至1,000元的區間，較去年普遍預算在1,001至2,000元的情況有所下調。

交友約會公司建議在慶祝方式增加新鮮感：除了傳統的燭光晚餐和看電影，情侶可嘗試一同參加DIY 工作坊、烹飪班、桌上遊戲等新穎活動，共同創造獨特回億，增進感情。不論男女，送禮時最看重的因素始終是表達心意，建議多花心思了解對方的喜好和近期需要，挑選一份實用而貼心的禮物，客製化的專屬禮物也可展現誠意。

而隨著觀念轉變，女性在情人節策劃中扮演愈趨積極的角色。公司建議雙方預先溝通，共同規劃行程及預訂餐廳，避免因安排失當而影響心情。在消費方面，可坦誠溝通並考慮共同分擔開支，例如晚餐由一方請客，另一方則可主動負責其他活動費用，避免因金錢問題產生不快。對於選擇在家慶祝的情侶，花點心思佈置家居或一同炮製大餐，同樣能享受溫馨的二人世界。