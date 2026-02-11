灣仔站事故田北辰質疑停駛範圍「大到不必要」 批決策者極端保守

港鐵灣仔站附近早上有物件阻礙路軌，港島綫上環站往來鰂魚涌站的列車服務一度暫停，至早上約7時半才逐步回復正常。港鐵發現工程車車底有部件移位，隧道路軌旁亦有信號設備受損，及後即時進行清理及緊急維修。實政圓桌召集人、前九鐵主席田北辰質疑港鐵處理手法，認為可縮小停駛範圍及實施單軌行車，盡力減少對乘客造成的不便。

事故原因「摸不著頭腦」 田北辰在社交平台指出，今次事故原因令人摸不著頭腦及匪夷所思，他指今次出事的應是專門檢查路軌的矮身工程車，「如果真係就好奇怪，矮嘅出路軌，點樣會喺上面勾到嘢跌落嚟呀？」他質疑「係唔係用工程車嘅人越來越唔小心？冇諗過佢做完嘢之後，可能會令到之後啲列車行唔到。」他指若出事的是檢查架空電纜的高身工程車則比較合理，惟「依家係估都冇得估！」

應可實施金鐘到北角單軌行車 田北辰亦關注事後處理方法，他指事故於灣仔發生，但停駛範圍由上環至鰂魚涌，斥「大到不必要」，質疑此舉「只係佢哋自己戴定頭盔」，並要求港鐵解釋為何不能縮小停駛範圍。他指上環至金鐘段服務根本無需暫停，而東行方向亦只需停駛至北角即可，已可方便港島西的市民。他指因路軌分兩邊，墜物通常只影響一邊，技術上應能做到「金鐘到北角單軌行車」，維持最低限度服務，「做到最盡減少乘客不便，又唔影響安全」。

田北辰認為，自前車務及創新總監李家潤退休後，接班決策人傾向「極端保守、打穩陣波」，工程人員易傾向採取「保障最大」全線停車方案，而非以最小化乘客不便為目標。他強調事故故障引致停駛雖難百分百避免，但港鐵必須「有承擔」交出「功課」。