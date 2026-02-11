保安員訛稱開店圖騙186萬元抗疫基金　官斥缺德囚4年

一名保安員在2020年訛稱擁有19間茶葉店和美甲店申請「防疫抗疫基金」，圖騙取186萬元資助，惟聲稱所開設的17店相片完全相同，且營業額都是用其八達通支付。他早前承認兩項企圖欺詐罪，案件今日(11日)在區域法院判囚4年。

被告唐康繼(53歲)，被控兩項企圖欺詐罪，指他於2020年4月至5月期間，訛稱他在同年1月前，在屯門及尖沙咀分別經營兩間名為「六月茶」的茶葉店，符合防疫抗疫基金的援助資格，意圖騙16萬援助。另一罪指他於同年5至7月，聲稱他在同年4月前已在港九新界經營17間「六月茶」美甲店，圖騙170萬元援助。