前何太嫌何伯450萬身家「太少」 誤以為擁逾百億身家可助創業

曾因上無綫節目《東張西望》斥五名子女拿走450萬積蓄而成名的何伯（何煊），與相差逾30載的何太葉秀定「忘年戀」成為全港熱話，惟這段最終因家變鬧劇、浴血、離婚及官非纏身收場。沉寂一時的前何太近日「復出」接受網紅訪問，期間力數前夫，更語出驚人稱一度以為對方擁有過百億資產，最終嫌其「只有」450萬身家太少，「如果一早知，我眼尾都唔會睄佢」。

何伯和何太因上《東張西望》怒斥450萬積蓄被五名子女全拿走而爆紅，及後因向途人噴殺蟲水和涉互毆上庭。何伯及後接受YouTube頻道訪問，向五名仔女道歉，並指對方已決心離婚：「我同我啲仔女道歉先，真係對佢哋唔住，我叉咗落個氹度，而家醒返。」二人曾在屯門住所的升降機大堂內打鬥，均被控蓄意傷人罪，已在上月在區域法院再訊，法官已把案件押後至3月17日再提訊。

沉寂一陣子的前何太葉秀定近日「復出」接受網紅訪問，揭露何伯秘密，直言以為對方擁有過百億資產：「我係一心諗住佢有可以幫助到我創業，我先至接受佢㗎咋！」她狂數被前夫欺騙，直言以為對方擁有過百億資產：「如果佢一早比我知佢只得450萬，我眼尾都唔會睄佢」、「佢咁大年紀，我貪佢咩呀？貪佢老咩？」與前何太對談男子亦質疑若何伯真有過百億資產，不會日日於街市流連。

「幫唔到我創業就走」

她稱自己其實對愛情單純及「窮得正直」：「我一心諗住同佢，佢有可以幫助到我創業，先至接受佢㗎咋，講真㗎，真係咁㗎。我所以從來唔會呃人囉。你幫得到我你就嚟，你幫唔到我你就走開啦。」她直言看到何伯那張450萬元定期存款單時其實充滿嫌棄，否認被「欺騙」：「我見到佢450萬，我係撇開一邊㗎喎，佢話攞一半嚟，佢話搬嘢過我度㗎嘛，佢講到係專案一半身家喎...我心目中我諗住你過百億㗎，佢講到自己借咗900萬畀兄弟，又話自己做過黑社會大佬，好多嘢㗎。」