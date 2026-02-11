熱門搜尋:
本地
出版：2026-Feb-11 16:19
更新：2026-Feb-11 16:19

政府擬取消米埔部分禁區　永久豁免蓮麻坑村小巴客申禁區證

政府計劃修例取消米埔部分邊境範圍。(資料圖片)

政府計劃修例取消米埔部分邊境範圍。(資料圖片)

政府擬進一步開放邊境禁區範圍，包括取消米埔部分邊境禁區，以及開放沙頭角蓮麻坑村附近邊境禁區路段。當局計劃今年上半年向立法會提交相關附屬法例，進行先訂立後審議的程序，期望新安排今年年中實施，屆時除過境設施及邊界巡邏路外，所有邊境禁區將會開放。

政府計劃修例取消米埔部分邊境範圍。(立法會文件截圖) 政府計劃修例進一步開放沙頭角近蓮麻坑村的邊境範圍。(立法會文件截圖) 當米埔部分邊境範圍取消後，到訪市民仍需要向漁護署申請相關許可證。(資料圖片) 政府計劃修例取消米埔部分邊境範圍。(資料圖片) 沙頭角禁區至今已有約27萬人次以旅客身份申請禁區許可證進入。(資料圖片／朱慧恩攝) 保安局計劃今年上半年內向立法會提交附屬法例，以進行先訂立後審議的程序。(資料圖片)

沙頭角禁區已有27萬旅客人次到訪

米埔現時屬於邊境禁區範圍，其及鄰近的沼澤地區亦被列為《野生動物保護條例》下的限制地區，市民目前到訪須分別向警方及漁護署，申請邊境禁區許可證和進入米埔沼澤區許可證。保安局向立法會一個委員會提交文件指，為便利市民到訪米埔，計劃修例取消部分米埔邊境禁區和修訂界線，日後市民只需向漁護署申請有關許可證即可到訪。

政府為配合北部都會區的發展策略，2022年開始逐步開放沙頭角禁區，至今已有約27萬人次以旅客身份申請禁區許可證進入沙頭角。隨着紅花嶺郊野公園前年成立，政府去年亦開放沙頭角蓮麻坑村附近的指明邊境禁區路段，豁免乘坐專營小巴通過該路段的人士申請禁區證。保安局審視豁免的成效後，計劃修例把相關安排改為永久措施，准許乘搭專綫小巴進入或離開蓮麻坑村的任何人士， 進出有關邊境禁區路段，相信有助長期便利市民和旅客到訪紅花嶺郊野公園一帶。

保安局現正推進相關修例工作，計劃今年上半年內向立法會提交附屬法例，以進行先訂立後審議的程序，期望今年年中實施。在有關措施實施後， 除過境設施及邊界巡邏路外，所有的邊境禁區會予以開放。

