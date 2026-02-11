廖李可期重返保安局升常秘　商經局常秘黃少珠「過檔」政制局

保安局常任秘書長自李百全上月轉到民政及青年事務局後懸空至今，政府今日宣布現任政府新聞處處長廖李可期，下月30日將出任保安局常秘。她出任現職前為保安局副秘書長，主力參與《基本法》第23條立法工作，曾獲得保安局局長鄧炳強高度讚揚，形容是23條立法的「幕後功臣」。
至於早前局長請辭、常秘懸空超過半年、今屆政府任期內政治助理一直從缺的政制及內地事務局，政府宣布會由商務及經濟發展局常秘黃少珠調任，接替早已展開退休前休假的傅小慧，明日履新。政府又指，前數字政策專員黃志光已於本月2日展開退休前休假，現由副數字政策專員(數字基建)張宜偉署任。
同日公開招聘兩部門首長
公務員事務局局長楊何蓓茵表示，廖李可期和黃少珠都是資深政務主任，具備出色領導和管理才能，有信心她們會在新崗位繼續為市民提供專業高效服務，又感謝退休的傅小慧和黃志光過去三十多年一直盡忠職守，竭誠為市民服務，對政府作出重大貢獻。
另外，政府今日分別刊登政府新聞處處長和食環署署長兩個部門首長職位的公開招聘啟示，兩職均屬首長級甲級政務官出任的崗位。根據招聘條件，政府新聞處處長需要具備卓越智力、政治觸覺、交際及溝通能力、戰略思維及領導才能，熟諳傳媒事務，在處理公共關係議題方面往績極佳。食環署署長就需要在政策、執法和運作方面具有策略性的視野，以及具有敏銳的政治觸覺，能夠處理政治敏感議題等。兩個崗位薪酬均為首長級薪級表第6點，即月薪介乎近28.8萬元至29.6萬元，同屬破天荒公開招聘。現時食環署署長為吳文傑。
翻查資料，特區政府歷任政府新聞處處長均由首長級甲級政務官擔任，包括邱騰華、馮程淑儀、黃偉綸、聶德權、黃智祖和鄭偉源等，而廖李可期對上一任則是政府透過內部招聘，獲聘的時任首長級乙級政務官陳偉偉屬「跳級」出任。