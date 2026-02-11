廖李可期重返保安局升常秘　商經局常秘黃少珠「過檔」政制局

摩李可期(右)即將重返保安局升任常秘，她早前曾獲鄧炳強(左)高度讚揚。(資料圖片／蘇文傑攝)

保安局常任秘書長自李百全上月轉到民政及青年事務局後懸空至今，政府今日宣布現任政府新聞處處長廖李可期，下月30日將出任保安局常秘。她出任現職前為保安局副秘書長，主力參與《基本法》第23條立法工作，曾獲得保安局局長鄧炳強高度讚揚，形容是23條立法的「幕後功臣」。

至於早前局長請辭、常秘懸空超過半年、今屆政府任期內政治助理一直從缺的政制及內地事務局，政府宣布會由商務及經濟發展局常秘黃少珠調任，接替早已展開退休前休假的傅小慧，明日履新。政府又指，前數字政策專員黃志光已於本月2日展開退休前休假，現由副數字政策專員(數字基建)張宜偉署任。