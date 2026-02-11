「新新北極熊」涉毀波羅的海天然氣管　內地船長否認刑毀續還押

連接芬蘭和愛沙尼亞的波羅的海海底天然氣管及通訊電纜受損，懸掛香港區旗的貨櫃船「新新北極熊號」（Newnew Polar Bear）被指涉事

波羅的海一條連接芬蘭及愛沙尼亞的天然氣海底管道及電信電纜於2023年被發現損毀，芬蘭調查指一艘香港註冊名為「新新北極熊」的貨櫃船懷疑涉案，45歲內地船長其後在香港就事件被控一項刑事毁壞罪及被海事處票控違反國際海上安全條例等2罪，他今日於東區裁判法院否認所有控罪，須還押至5月5日作審前覆核，被告繼續還押。控方指有18名證人，包括3名專家證人；辯方則透露正在物色辯方專家證人。 芬蘭及愛沙尼亞之間的海底天然氣管道及電纜於2023年受損，引發國際關注。芬蘭當局調查後懷疑是船錨拖拽造成，指事件與在香港註冊的中國貨船「新新北極熊」號有關。據報中國調查後承認事故，指屬意外。

現年45歲的被告萬文國持中國護照，由普通話傳譯員協助出庭，他是「新新北極熊」號船長，去年被捕至今還押逾270天。他在東區法院否認刑毀及兩宗海事處傳票控罪。庭上透露審訊時會爭議其他船員的證供、船上運作、專家證供等議題，辯方亦需尋求專家意見，被告亦擬作供。主任裁判官張志偉押後至5月作審前覆核，被告沒有保釋申請，繼續還押。 還押逾270天 5月5日審前覆核 庭上透露，審訊總共會有 18名控方證人，其中3名為專家證人，報告已預備好；辯方則指仍需要尋找一位合適的專家。辯方另透露被告擬作供，亦會爭議其他船員的證供，以及船上運作、專家證供等議題。

控罪指，被告於2023年10月8日，船上芬蘭時間約凌晨2時，即香港時間同日早上7時，在處於芬蘭灣的公海的一艘香港註冊貨輪「新新北極熊」上，為當其時掌管或指揮該船隻的人，無合法辯解而損壞屬於他人的財產，即位於芬蘭和愛沙尼亞之間的一條天然氣管道及海底電信電纜。 被告另被票控沒有確保該船舶符合指明貨船的附加規定及沒有確保該船舶符合《國際海上人命安全公約》附件第V章第28條2罪，他於2023年10月11日至2023年12月6日，身為169公尺長之集裝箱船舶「新新北極熊」號的船長，沒有確保該船舶已符合《第369S章》就該等船舶施加的規定，即在沒有足夠船錨的情況下仍繼續由俄羅斯前往中國的航程；及沒有提交每日申報予該船舶的公司。

案件編號：ESCC1210/2025、ESS24218/2024、ESS24219/2024