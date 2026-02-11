屯門虐嬰案｜「小雪兒」努力復康在輔助下可短暫站立　媽媽感謝支持但正面對資源困境

2024年1月，當時9個月大的女嬰小雪兒疑在社區保姆照顧期間被虐待致後腦出血，當時醫生診斷左腦萎縮死亡、終身殘障、右側身體近乎癱瘓。經過2年，小雪兒努力復康，現時在輔助下可短暫站立，媽媽對此感謝各善長人翁的支持。
小雪兒的媽媽今日在立法會議員鄧家彪陪同下召開記者會，展示了一段小雪兒復康短片，片中可見小雪兒在接受治療時因痛楚及恐懼而哭泣，但仍堅持完成緊密的訓練，包括物理治療、職業治療、言語治療、中醫針灸等。小雪兒的媽媽指愛女由只能睡在病床上，到現時可在護具輔助下短暫站立，嘗試拖步行走。語言方面，小雪兒現時可說：「爸爸」、「媽媽」、「食蘋果」。治療師說學懂說一個動詞加一個名詞已經很困難，而小雪兒正輪候入讀特殊學校。
希望小雪兒縮短與同齡發展差距
醫生表示3歲的小雪兒現時發展至大約1歲半的水平，媽媽問及醫生一連串的治療需持續到幾多歲，才可以做「正常的小朋友」，醫生回答很大機會需持續進行復康訓練。媽媽希望小雪兒盡量縮短與同齡發展的差距，將來不要成為社會的負擔。小雪兒的媽媽期望女兒可自己吃飯；不用再佩戴頭盔，想幫她綁可愛的孖辮及夾上漂亮的髮夾；可以赤腳行走，不用再佩戴腳托。
現時除了應付治療費用，還需購置各類輔助器具及護具、支付本地及海外專家會診費用等。醫生表示小雪兒的治療不能中斷，每一個進展都是累積而來，一但停止會令之前的努力白費。現時小雪兒仍處於復康黃金期，家人期盼社會可持續支持，令小雪兒逐步走向更自主的生活。
小雪兒媽媽已成功獲得法律援助，將展開法律程序，為女兒尋求公義。媽媽期望透過司法過程讓真相大白，並使類似悲劇不再發生。鄧家彪則指會持續跟進事件發展，並呼籲社會各界繼續支持小雪兒的復康進展。他同時指出必須檢視社區保姆服務的監管機制，堵塞安全漏洞，嚴防同類事件發生。