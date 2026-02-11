屯門虐嬰案｜「小雪兒」努力復康在輔助下可短暫站立　媽媽感謝支持但正面對資源困境

2024年1月，當時9個月大的女嬰小雪兒疑在社區保姆照顧期間被虐待致後腦出血，當時醫生診斷左腦萎縮死亡、終身殘障、右側身體近乎癱瘓。經過2年，小雪兒努力復康，現時在輔助下可短暫站立，媽媽對此感謝各善長人翁的支持。

小雪兒的媽媽今日在立法會議員鄧家彪陪同下召開記者會，展示了一段小雪兒復康短片，片中可見小雪兒在接受治療時因痛楚及恐懼而哭泣，但仍堅持完成緊密的訓練，包括物理治療、職業治療、言語治療、中醫針灸等。小雪兒的媽媽指愛女由只能睡在病床上，到現時可在護具輔助下短暫站立，嘗試拖步行走。語言方面，小雪兒現時可說：「爸爸」、「媽媽」、「食蘋果」。治療師說學懂說一個動詞加一個名詞已經很困難，而小雪兒正輪候入讀特殊學校。