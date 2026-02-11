維園年宵開鑼 乾貨檔推即影即有服務另闢新徑　快餐檔主盼銷情持平或小勝

一年一度的農曆新年年宵市場今日(23日)開鑼，維園展會首日而有市民到訪行逛，各攤檔亦各施各法吸引消費，其中有人用遊戲送禮物作招來，力吸顧客；亦有檔主選擇以即影即有相服務作招來，另闢新徑。面對經濟環境，有快餐檔主坦言消費力或受影響，但仍希望市民新年多支持本地消費。 今年是馬年，不少攤檔都推出以馬為主題的新年公仔和裝飾，其中一眾大學生首次在維園擺檔，主打自家設計的馬年主題商品，包括呼應「一馬當先」大型馬公仔、以馬為主題的掛飾等。為吸引人流，他們特別設有小遊戲，藉此增加互動及拉客；顧客若然能夠把計時器剛剛好停在十秒，便能免費自選攤檔內任何一件產品，即使挑戰失敗，亦能夠得到對應的折扣。

檔主金同學透露，攤位租金約1.8萬元，雖然經濟環境一般，令他有少許擔心，但首日人流不俗，期望之後「愈來愈旺」最終能回本。但他亦強調，這次擺檔純粹志在參與，一班朋友同學齊齊玩吓，分享馬年喜慶。

提供即影即有服務 市場內不少攤檔都選擇出售公仔、新年飾品，但有檔主「另闢新徑」提供即影即有服務。攤檔「馬相到」服務主打即拍即取照片，店員為客人拍照後，可把照片放入福字揮春窗框，親手寫下新年願望，帶回家中增添年味。 檔主文小姐表示，這是純粹興趣出發，並非為賺錢，過去年宵少見類似服務，故今年首度試行，期望能回本甚至小賺。對於人流，文小姐指，首日表現大致符合預期，幸好天氣無雨；她又指，會把握本週六的情人節， 針對情侶客人作促銷。

快餐檔主盼港人留港支持 維園年宵快餐攤檔B出售司華力腸、串串香、阿拉伯烤肉等多種小食，檔主負責人許先生表示，自己在維園年宵擺檔十幾年，今日中午的人流一般，但因天氣變得炎熱，有利凍飲的銷情，而食物「可能要晏啲先多人買」。他希望，生意今年持平或稍好過去年。 備貨方面，許先生指，今年有做好準備，貨品齊全，但會視乎人流逐步補貨，避免過多囤貨。他更提到，小食的價錢「唔加得」，價錢盡量維持合理水平，讓市民買得開心。整體而言，盼望市民支持本地攤檔，一起感受傳統年宵的熱鬧氛圍。

學生義賣籌集經費 大多檔主都以「回本」作目標，但亦有人視年宵是籌款機會。聯校國際助學組織「童夢同行」今年續以組織名義參加年宵，不但提供由本地學生設計的潮語啤牌、麻雀，更有由柬埔寨及非洲院舍兒童親手繪製的明信片和揮春出售。 創辦人陳易楊指，組織去年帶同學生到柬埔寨義教，親身了解當地院舍的迫切需要，因此決定透過年宵擺檔籌款，扣除成本後的利潤全數捐出，支持相關機構。 有份負責籌備攤檔的學生方凱彤表示，團隊設計設計產品過程中遇上不少困難，如製作潮語啤牌，需用上很多創意，但憑學生團隊集思廣益及參考意見，最終成功推出。她又提到，年宵首日人流不錯，為吸引人流，團隊會出動多名成員派傳單、現場宣傳及銷售。

另一位學生彭楠茜補充，今日見到不少公公婆婆、長者主動幫手及支持，發現他們有時間、精力及善心，展現獅子山精神，甚至延伸至國際援助，增添馬年喜慶與正能量。