本地
出版：2026-Feb-11 18:10
更新：2026-Feb-11 18:10

警方總結去年治安情況錄得逾8.9萬宗案件　按年減少5.9%

警方今日舉行記者會，回顧去年整體治安情況及警務工作（蘇文傑攝）

警方今日舉行記者會，回顧去年整體治安情況及警務工作，去年共錄得逾8.9萬宗案件，按年減少5.9%，絕大部分罪案包括行劫、爆竊、強姦、傷人及嚴重毆打均下跌。

去年有逾4萬宗詐騙案，佔整體罪案近半，按年下跌2.9%，是自2019年來首次下跌。至於國家安全工作，警務處處長周一鳴說在港區國安法和維護國家安全條例生效後，本港整體情況穩定下來，但始終有暗湧，包括軟對抗、有外國勢力，甚至本土恐怖主義。他形容「星星之火可以燎原」，對於維護國家安全不可鬆懈，會定期審視整體情況，有需要時會主動出擊，同時亦需要全民參與，會在宣傳教育下更多苦功。

警務處處長周一鳴（蘇文傑攝） 警務處處長周一鳴（蘇文傑攝）

將責任諉過於警方不公平

截至去年底，警方國安處拘捕的385人中，逾半已被檢控。周一鳴指法庭已就黎智英案判刑，反映勾結外國勢力危害國家安全屬非常嚴重的罪行，重申對心懷不軌的人會執法到底、「不會手軟」。 近年有不同民主團體以「不可抗力因素」為由解散，警務處副處長（國家安全）簡啟恩表示當中可能涉及不同原因，包括財政問題、擔心犯法等。他說將責任諉過於警方是不公平，亦是抹黑執法行動。

警方因應大埔宏福苑大火，以維護國家安全條例拘捕多人，警方指由於案件仍在調查，不便透露行動細節。暫時有3人已被控涉嫌明知而發佈煽動刊物，及妨害調查危害國家安全罪。

