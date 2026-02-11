「綻放大館」光雕投影匯演限時回歸 「光雕繪本2026」炫⽬登場

港島中區的大館再度化身光影舞台，年度立體光雕投影匯演「綻放大館」於2月6日至22日矚目回歸，為古蹟建築注入創意活力。今年踏入第五年，作品《流光幻夢》講述⼀名少年在半夢半醒之際，踏上⼀段奇幻旅程。透過六個篇章，他穿梭於⼀個⼜⼀個超現實場景，邂逅⼀位神秘女⼦。⼆⼈展開⼀段電影般的浪漫故事 大館檢閱廣場及營房大樓外牆每晚6時半至9時上演光雕投影，觀眾可透過感應舞磚互動，身體動作即時觸發投影變化，親身成為演出的一部分。藝術總監簡寧天表示，今年匯演串連香港流行文化脈絡，從霓虹閃爍的街道、朗朗上⼝的流⾏⾳樂，到富電影感的動畫，⼤館⼀直致⼒重新發掘這份香港作為國際文化樞紐，令市⺠引以為傲，亦深受外地訪客喜愛的特質。

「光雕繪本2026」同時舉行 「光雕繪本2026」亦會舉行，邀請歷屆年輕藝術家回歸，展現創作蛻變；全⻑約30分鐘的全新作品將於監獄操場外牆及 F 倉外牆展出，讓2024及2025年度「光雕繪本」的藝術家，再度向⼤眾呈現他們在創作上的成⻑與突破。今屆參與藝術家繼續在澳洲光雕投影專家The Electric Canvas 投影設計師 Peter Milne、本地多媒體藝術家吳⼦昆、以及聲⾳設計及⼯程師蔣源龍的專業指導下，獲得更全⾯⽽深入的創作與技術⽀援。

是次匯演由香港賽馬會慈善信託基金主要資助，中電控股有限公司為首席贊助，東方匯理私人銀行則支持「光雕繪本」。大館更聯同餐飲品牌推出士高主題特調及紀念品活動，延續派對氛圍。

蔣東強：中電榮幸成為「綻放⼤館」⾸席贊助 中電控股有限公司⾸席執⾏官蔣東強表示，「綻放⼤館」光雕投影匯演，融合光影、藝術及創新科技，將⼤館這座歷史建築變⾝成璀璨藝術作品，吸引全城⽬光；⾃2022年起，中電很榮幸成為這項盛事的⾸席贊助，⽀持這場與中電的使命⼀脈相承的光影匯演。⼀直以來，中電與香港社會發展緊密相連，照亮每家每⼾，推動商業發展與機遇，「今年是中電成立 125 周年，我們將繼續堅守使命，照亮美好明天。」 合作體現共同價值

東⽅匯理私⼈銀⾏香港分⾏⾏政總裁Michaël Kofman 表⽰，我們很榮幸能夠⽀持「光雕繪本 2026」，⾒證⼤館將監獄操場變成迷⼈的藝術畫布。這次合作體現了我們共同的價值——在尊重歷史的同時，擁抱創新與文化傳承。今年適逢東⽅匯理私⼈銀⾏成立 150 周年，他們將持續⽀持創意發展、培育新世代⼈才，為香港多元豐富的文化未來作出貢獻。