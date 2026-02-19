瑪麗醫院義工手織12頂小馬冷帽　送留院初生嬰度新春

不少公立醫院都會為初生嬰兒提供小冷帽、衣物、毯子及包巾等保暖用品，這份降生後收到的第一份禮物不單具紀念意義，更是為尚未能自我恆溫的小嬰兒們提供保命的第一線保暖「防護罩」。瑪麗醫院的醫護及義工團隊趁着新春來臨，向新春寶寶及在農曆新年期間仍須住院的幼嬰，送上人手織製的小馬造型冷帽和祝福對聯。除了配合節日氣氛，亦祝願初生兒及其家人平安順遂，為病房添上一份溫暖節日氣氛。 現年77歲的瑪麗醫院病人資源中心義工張玉蓮，於2016年在農曆新年搭巴士時突發中風，送院救治後康復，經歷生死關頭的她深深體會節慶期間住院的忐忑，也被醫護與病友之間的互助精神深深感動，自2018年因緣巧合其後便加入瑪麗醫院成為義工。

2020年是鼠年，亦是她首年為嬰兒編織冷帽，當時所編織的是小鼠可愛造型。她表示，今年首次挑戰織製「小馬造型」——難度比以往生肖更高。她笑言：「要先織帽身，再做眼、鼻、耳仔，最後加上鬃毛。某些難以手縫的部位，就用膠水貼好。」她透露，一頂帽至少要花上兩天完成，而今次12頂冷帽合共花了一個多月；坦言既然仍有能力，便希望一直織下去。 育有3名子女的張玉蓮，首胎為早產兒，需「少食多餐」且體弱多病，令她更明白父母照顧新生兒的辛勞。她說，現在生育率下降，每迎來一名新生命都覺得彌足珍貴，因此她把對初生嬰兒的祝福寄託在每一頂冷帽中，希望為小寶寶送上溫暖與喜悅。

瑪麗醫院婦產科病房經理陳曉彤表示，很多媽媽收到冷帽時都十分驚喜，沒想到孩子會在住院期間收到如此細心的手作禮物，也讓醫護團隊每年都期待見證這份溫馨時刻。 醫生手寫對聯揮春 祝福健康順遂 瑪麗醫院兒童及青少年科副顧問醫生蘇文庭表示，冷帽對初生兒來說是非常有實用性。除此之外，有寫字愛好的他，亦會為因各種原因於出生後須留院深切治療部護理的嬰兒，以他們名字為開首寫對聯揮春，贈送予其家庭。他指，早產兒一般界定為未滿37周出生的嬰兒，因器官發育尚不成熟，需要更多醫療支援。而瑪麗醫院婦產科與兒童及青少年科臨床團隊，跨團隊合作關注「存活線邊緣」的嬰兒，並成功將他們的存活率由27%提升至50%。

蘇文庭指，自己在新年寫成的揮春，是希望在臨床支援以外亦提供獨一無二的祝福。因在深切治療部看到不少家長都會感到很不安，希望能「再做多步」為他們提供正能量。「我自己本身就很喜歡文字創作，有些家長很早已經幫嬰兒想好名字。無論是父母改、長輩改、或是師傅改，都是想給嬰兒一份祝福，我就嘗試用他們的名字，寫成一對對聯的開頭字，再加長這個祝福。」正藉新春，把這些對聯寫成揮春亦能貼在育嬰箱外，增加一份窩心。 蘇文庭表示，雖然自己想的對聯和毛筆字不一定是最好的，主要還是想送給這些家庭一份心意和溫度。他透露，今年為一對在24周出生的雙胞胎男嬰——予昕與信恩，分別寫上：「予常喜樂頌德善、昕然豁達添健康」及「信望仁愛迎幸福、恩典奇妙賜平安」的祝福。他憶述他們的出生時狀態曾經非常差，現時狀態則雖然還須觀察，但已在慢慢進步，藉對聯希望他們在面對挑戰之餘，仍能平安、健康地成長。

推醫社合作 為曾受虐兒童辦小型音樂會 蘇文庭指，瑪麗醫院新生嬰兒深切治療部住院率一般介乎70%至110%，屬常見波動。隨着生育年齡上升與人工受孕普及，雙胞胎與早產嬰兒數量增加，而醫院亦在人手與制度上保持靈活調度，以應付突發情況。展望未來，他透露兒科將於今年第二季推出「音樂治療計劃」，由義工到病房為住院兒童舉辦小型音樂會，受惠者包括曾受虐兒童、厭食症患者等，希望能以音樂減輕他們在住院期間的焦慮與壓力。