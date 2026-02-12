熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-Feb-12 04:00
更新：2026-Feb-12 04:00

網上有人聲稱受不可抗力因素不再評論 警方駁斥是諉過於人

分享：
警務處昨舉行記者會，回顧2025年香港整體治安情況及警務工作。(蘇文傑攝)

警務處昨舉行記者會，回顧2025年香港整體治安情況及警務工作。(蘇文傑攝)

adblk4

宏福苑大火，多人涉嫌因作出具煽動意圖或明知而發布煽動刊物等作為、妨礙調查危害國安罪被捕，當中3人已被落案檢控。對於有聲音指因「不可抗力因素」而不再評論事件，警務處長周一鳴指小部分人企圖借機炒作議題；副處長(國家安全)簡啟恩駁斥是想諉過於人。

警方總結去年整體罪案時，被問及宏福苑大火的調查進度，周一鳴稱，調查仍然繼續，屋苑的棚架亦需時清拆，暫未有解封時間表。

宏福苑大火及善後期間，警方國安處根據《維護國家安全條例》分別以出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為，或明知而發布具煽動意圖的刊物，以及妨害調查危害國家安全等拘捕多人，警方指因案件仍在調查，不便透露細節，但稱已有3人被落案檢控。

adblk5

對事後網上有人聲稱受「不可抗力因素」而不再評論事件，簡啟恩駁斥是諉過於人，指「過去一段日子，我們處理國安法或其他案件時，甚至有些團體說要解散時，他們都用了一個名詞，甚麼『不可抗力因素』，但其實我們所見這些『不可抗力因素』可能有很多不同原因，包括他們的財政問題、包括他們資源問題、包括他們可能害怕干犯法例問題，但用了這個字眼，好像把這個責任諉過於我們警方，我們覺得這是不公平，及抹黑我們警方的執法行動。」

adblk6

周一鳴則指，不能忽視仍有小部分人藉機炒作議題，利用市民未必掌握全部資訊的情況，散播對警方、特區政府甚至中央的負面觀感，形容相關做法具有潛在風險，可能對社會造成不良影響。

自國安法及維護國家安全條例生效後，截至去年底，警方國安處已拘捕385人，逾半被檢控。周一鳴表示，反映情況已穩定下來，但須繼續防範風險。

ADVERTISEMENT

激送Monchhichi維港海陸嘉年華入場券！

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務