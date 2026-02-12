網上有人聲稱受不可抗力因素不再評論 警方駁斥是諉過於人

宏福苑大火，多人涉嫌因作出具煽動意圖或明知而發布煽動刊物等作為、妨礙調查危害國安罪被捕，當中3人已被落案檢控。對於有聲音指因「不可抗力因素」而不再評論事件，警務處長周一鳴指小部分人企圖借機炒作議題；副處長(國家安全)簡啟恩駁斥是想諉過於人。

警方總結去年整體罪案時，被問及宏福苑大火的調查進度，周一鳴稱，調查仍然繼續，屋苑的棚架亦需時清拆，暫未有解封時間表。

宏福苑大火及善後期間，警方國安處根據《維護國家安全條例》分別以出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為，或明知而發布具煽動意圖的刊物，以及妨害調查危害國家安全等拘捕多人，警方指因案件仍在調查，不便透露細節，但稱已有3人被落案檢控。