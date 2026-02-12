網上有人聲稱受不可抗力因素不再評論 警方駁斥是諉過於人

宏福苑大火，多人涉嫌因作出具煽動意圖或明知而發布煽動刊物等作為、妨礙調查危害國安罪被捕，當中3人已被落案檢控。對於有聲音指因「不可抗力因素」而不再評論事件，警務處長周一鳴指小部分人企圖借機炒作議題；副處長(國家安全)簡啟恩駁斥是想諉過於人。
警方總結去年整體罪案時，被問及宏福苑大火的調查進度，周一鳴稱，調查仍然繼續，屋苑的棚架亦需時清拆，暫未有解封時間表。
宏福苑大火及善後期間，警方國安處根據《維護國家安全條例》分別以出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為，或明知而發布具煽動意圖的刊物，以及妨害調查危害國家安全等拘捕多人，警方指因案件仍在調查，不便透露細節，但稱已有3人被落案檢控。
對事後網上有人聲稱受「不可抗力因素」而不再評論事件，簡啟恩駁斥是諉過於人，指「過去一段日子，我們處理國安法或其他案件時，甚至有些團體說要解散時，他們都用了一個名詞，甚麼『不可抗力因素』，但其實我們所見這些『不可抗力因素』可能有很多不同原因，包括他們的財政問題、包括他們資源問題、包括他們可能害怕干犯法例問題，但用了這個字眼，好像把這個責任諉過於我們警方，我們覺得這是不公平，及抹黑我們警方的執法行動。」
周一鳴則指，不能忽視仍有小部分人藉機炒作議題，利用市民未必掌握全部資訊的情況，散播對警方、特區政府甚至中央的負面觀感，形容相關做法具有潛在風險，可能對社會造成不良影響。
自國安法及維護國家安全條例生效後，截至去年底，警方國安處已拘捕385人，逾半被檢控。周一鳴表示，反映情況已穩定下來，但須繼續防範風險。