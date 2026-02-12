母獲法援續尋疑受虐真相 小雪兒康復有進展

屯門2024年發生懷疑社區保母虐兒案，當時年僅9個月女嬰「小雪兒」疑曾遭不恰當對待致腦出血，醫生診斷左腦萎縮死亡、終身殘障、右側身體近乎癱瘓。事隔2年，小雪兒努力復康，現時在輔助下可短暫站立，其母昨感謝各善長人翁的支持；又透露已獲法律援助，將展開法律程序，為女兒尋求公義。協助小雪兒的議員指，必須檢視社區保母服務的監管機制，堵塞安全漏洞，嚴防同類事件發生。 小雪兒的母親昨在立法會議員鄧家彪陪同下召開記者會，展示了一段女兒復康短片。片中可見小雪兒在接受治療時因痛楚及恐懼而哭泣，但仍堅持完成緊密的訓練，包括物理治療、職業治療、言語治療、中醫針灸等。

小雪兒的母親指，女兒由只能睡在病床上，到現時可在護具輔助下短暫站立，嘗試拖步行走。語言方面，現時可說：爸爸、媽媽和食蘋果。治療師說學懂說一個動詞加一個名詞已很困難，而小雪兒正輪候入讀特殊學校。 望縮短與同齡發展差距 她又引述醫生指3歲的小雪兒現時發展至約1歲半的水平，若想縮窄與同齡發展的差距，須持續進行復康訓練；又期望女兒可做「正常的小朋友」，將來不要成為社會的負擔。 現時除了應付治療費用，還須購置各類輔助器具及護具、支付本地及海外專家會診費用等。她又轉述醫生意見指小雪兒的治療不能中斷，否則前功盡廢。現時小雪兒仍處於復康黃金期，家人期盼社會可持續支持，令孩子逐步走向更自主的生活。

小雪兒媽媽已獲得法律援助，將展開法律程序，期望透過司法過程讓真相大白，並使類似悲劇不再發生。鄧家彪則指會持續跟進事件發展，並呼籲社會各界繼續支持小雪兒的復康進展。他同時指出必須檢視社區保母服務的監管機制，堵塞安全漏洞，嚴防同類事件發生。 事發於2024年1月，一名社區保母照顧約9個月大小雪兒時，發現她不適遂通知女嬰父母，小雪兒被送往屯門醫院治理，當時陷入昏迷，醫生懷疑女嬰被不恰當對待，於是報警。警方經初步調查後，以涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略將一名33歲社區保母拘捕。