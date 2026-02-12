馬會撥3200萬支持哥球會推社區計劃 將高球普及化 料2.5萬人受惠

香港賽馬會與香港哥爾夫球會合作推出「賽馬會社區高爾夫球計劃」；當中賽馬會慈善信託基金將撥款3,200萬元，支持球會未來兩年推出社區參與活動，支援青訓和協助舉辦盛事，預計每年有近2.5萬名學童、青少年和弱勢社群受惠。馬會亦支持未來兩年在粉嶺球場舉辦的國際賽事，包括球場的觀眾村會增設馬會攤位和互動遊戲，亦會協助安排球手體驗香港地道文化和美食，並走進社區和學校，與市民接觸。 馬會與球會昨宣布合作推出賽馬會社區高爾夫球計劃，賽馬會將透過其慈善信託基金撥款3,200萬元予香港哥爾夫球會慈善基金，支持球會在未來兩年推出一系列社區參與活動，包括深度參與在大賽期間的社區項目和觀眾村活動。計劃將加強社區參與、支援青訓和協助盛事方面的合作，包括校本活動；安排專業教練為基層兒童、年輕及殘疾高球員提供指導；邀請社會不同階層人士免費入場觀看國際頂級高球大賽等。

馬會亦宣布，透過作為球會的社區合作夥伴，支持未來兩年在粉嶺球場舉辦的國際賽事，包括在2026年「滙豐LIV Golf香港站」(LIV Golf)期間舉辦的一系列社區參與活動。賽事期間，粉嶺球場的觀眾村會增設馬會攤位和互動遊戲，入場人士可以同時認識高球以外的不同運動。馬會義工隊CARE@hkjc成員亦會在球迷村製作氣球公仔。 安排球手體驗香港地道文化和美食 雙方會安排球手體驗香港地道的文化和美食，包括到訪跑馬地馬場觀賞快活星期三賽事，藉着他們在國際的影響力，推動賽馬旅遊，並向全球宣傳和推廣香港多元魅力。

馬會事務執行總監譚志源表示，高爾夫球是商貿和國際交流圈子的重要體育項目，香港作為國際大都會，應透過高球運動，加強國際交流，將高爾夫球帶入社區和學校，可培養青年良好品格，對成長有正面推動作用。 香港哥爾夫球會會長郭永亮表示，希望將高爾夫球模擬器帶入社區和學校，令巿民在不用「落場」亦可接觸到高爾夫球；並期望計劃能推動高爾夫球普及化，培養有潛能的青年球手。