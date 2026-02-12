ERB擬改名推「技能為本」培訓 取消學歷上限 入讀人次升4%

僱員再培訓局(ERB)去年起取消參與培訓人士學歷上限，再培訓局透露去年首三季整體入讀人次約14萬，按年增約4%，當中六成為在職人士，另12%持有副學位以上學歷，認為反映不同學歷程度的人士均積極提升技能。局方亦透露，為配合改革將改名，未來重點以「技能為本」培訓；《僱員再培訓條例》修例後，亦考慮擴闊服務對象，如來港專才。

特首在過去數份《施政報告》均有提及ERB改革。ERB主席黃傑龍表示，2025年初起已落實一系列短期改革措施，包括取消參與培訓人士的學歷上限，提供更多新技能和較高階培訓課程。2025/26年度首三季，整體入讀約14萬人次，按年增約4%。當中12%(約1.7萬人次)持有副學位以上學歷；另六成學員為在職人士，四成為待業或失業人士，反映不同學歷及在職人士對提升技能的需求。