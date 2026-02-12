ERB擬改名推「技能為本」培訓 取消學歷上限 入讀人次升4%

僱員再培訓局(ERB)去年起取消參與培訓人士學歷上限，再培訓局透露去年首三季整體入讀人次約14萬，按年增約4%，當中六成為在職人士，另12%持有副學位以上學歷，認為反映不同學歷程度的人士均積極提升技能。局方亦透露，為配合改革將改名，未來重點以「技能為本」培訓；《僱員再培訓條例》修例後，亦考慮擴闊服務對象，如來港專才。
特首在過去數份《施政報告》均有提及ERB改革。ERB主席黃傑龍表示，2025年初起已落實一系列短期改革措施，包括取消參與培訓人士的學歷上限，提供更多新技能和較高階培訓課程。2025/26年度首三季，整體入讀約14萬人次，按年增約4%。當中12%(約1.7萬人次)持有副學位以上學歷；另六成學員為在職人士，四成為待業或失業人士，反映不同學歷及在職人士對提升技能的需求。
未來3年將展開中長期改革措施，再培訓局培訓框架將由「工種為本」提升至「技能為本」，將檢視800多個課程，並引入「微證書」課程，在分拆成將課程拆分為不同單元，採用學分制，學員積累相應學分後便可整合成完整證書；亦會加強將人工智能(AI)知識與應用技術融入課程體系，將AI列為必修課程；同時擬與演藝學院及聖方濟各大學等院校合作設計培訓課程。
新名冀擺脫與「失業」掛鈎
為配合改革後的新角色，黃傑龍指，已向政府建議為僱員再培訓局改名，待政府批准後再作公布。新名字冀擺脫與「失業」的綁定，可反映「技能為本」展現上進心。政府將就再培訓局改革的中長期措施修訂《僱員再培訓條例》。
ERB行政總監吳國强指，希望修例後可擴闊服務對象，若願意付費也可成為服務對象，如經專才計劃來港人士，希望學習廣東話融入香港市場、僱主願意付費資助輸入勞工報讀課程等人士。