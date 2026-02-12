港鐵港島綫停車個半鐘 返工返學大受阻 被轟延誤通報 解釋含糊

港鐵港島綫服務昨早受阻近一個半小時，大批上班和上學的市民受影響。港鐵解釋，部分屬信號設備及工程車的「物件」跌落於銅鑼灣站及灣仔站路軌中間，清晨5時半得悉後已即時停止相關路段行車。換言之，港島綫上環至鰂魚涌段自頭班車起已暫停，惟港鐵直至6時39分才公布事件，亦未有交代確實延誤時間有多長。
昨早6時39分，港鐵公布因「有物件阻礙路軌」，港島綫灣仔站附近列車服務暫停，近20分鐘後進一步公布上環至鰂魚涌站一段列車服務暫停。港鐵交代事件指，車務控制中心清晨5時半已留意到灣仔站附近有信號設備故障，半小時後到路軌排查的工程人員回報銅鑼灣站至灣仔站之間的路軌上有「物件」。由於要移除「物件」和修復、測試信號設備，上環至鰂魚涌段港島綫服務需要暫停，直至早上約7時半回復正常。
路軌出現「物件」為信號設備零件
港鐵副總監一車務營運及本地鐵路李婉玲指，在得悉路軌有「物件」後，為保安全已即時停止相關路段行車。被問到早上為何僅含糊地以「物件」描述該信號設備零件，是否試圖減輕事件嚴重性時，她回應指「同事報返嚟話有物件」，又稱事件原因和職員回報的訊息需要再調查，強調當時最重要是讓乘客知道最新車務安排，「最緊要係維持服務。」港鐵昨未有交代今次意外引致的確實延誤時間，資料顯示鰂魚涌站往堅尼地城方向的頭班車為6時04分，上環站往柴灣方向頭班車為6時05分。
至於在路軌出現的「物件」，港鐵相信緣於路軌銑磨工程車回程駛至灣仔站附近時，車底有部件移位跌落路軌，隧道段亦有信號設備受損，形容意外「好少見」，將深入調查了解事件經過和向政府提交報告。運輸及物流局長陳美寶稱，政府非常關注有關事故，已要求港鐵一個月內交調查報告。曾任港鐵工程師的立法會前議員、智慧交通聯盟理事長張欣宇向本報稱，涉事「物件」是路軌中間的信號系統設備，本身不會與列車有接觸，估計是被工程車鬆脫的零件扯甩。