港鐵港島綫停車個半鐘 返工返學大受阻 被轟延誤通報 解釋含糊

港鐵港島綫服務昨早受阻近一個半小時，大批上班和上學的市民受影響。港鐵解釋，部分屬信號設備及工程車的「物件」跌落於銅鑼灣站及灣仔站路軌中間，清晨5時半得悉後已即時停止相關路段行車。換言之，港島綫上環至鰂魚涌段自頭班車起已暫停，惟港鐵直至6時39分才公布事件，亦未有交代確實延誤時間有多長。

昨早6時39分，港鐵公布因「有物件阻礙路軌」，港島綫灣仔站附近列車服務暫停，近20分鐘後進一步公布上環至鰂魚涌站一段列車服務暫停。港鐵交代事件指，車務控制中心清晨5時半已留意到灣仔站附近有信號設備故障，半小時後到路軌排查的工程人員回報銅鑼灣站至灣仔站之間的路軌上有「物件」。由於要移除「物件」和修復、測試信號設備，上環至鰂魚涌段港島綫服務需要暫停，直至早上約7時半回復正常。