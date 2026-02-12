維園年宵開鑼 馬年精品搶眼 檔主奇招吸客吸金

馬年年宵正式開鑼，維園展會昨首日開賣已見人潮，檔主各出奇招吸引顧客，冀人財兩旺；趁丙午馬年推出各式精美馬公仔、飾品外，更設計遊戲及送大禮吸客，令攤位充滿互動氣氛。另有檔主推即影即有相片服務，現場製作揮春作招徠，針對家庭和情侶客另闢新徑。面對經濟環境復甦緩慢，有快餐檔主坦言消費力或受影響，希望市民新年多支持本地消費。 攝影：林俊源

全港各區14個年宵市場，昨(11日)起展開為期7天的年宵檔期，其中維園年宵花市設約400個攤位，分180個濕貨攤位、216個乾貨攤位、4個快餐攤位，為各區最大。適逢馬年，乾貨攤位處處都見馬年公仔及裝飾。一班大學生首次在維園擺檔，主打自家設計商品，包括「一馬當先」大型馬公仔及掛飾。為吸引人流，他們更設計小遊戲，顧客若能準確於十秒停下計時器，便可免費挑選商品；即使失敗亦可享折扣。檔主金同學透露，攤位租金約1.8萬元，也曾擔心能否回本，而首日人流不俗，期望之後「愈來愈旺」，並強調擺檔志在參與，與同學朋友分享喜慶。

即影即有客製揮春 年宵市場不少攤檔都出售公仔、新年飾品，亦有檔主「另闢新徑」提供即影即有服務客製揮春。攤檔「馬相到」為顧客拍照後，將照片放入福字揮春窗框，並可親手寫下新年願望，放置家中增添喜慶。檔主文小姐表示，以往年宵少見以服務為主的攤檔，因而出於興趣參與，期望能回本甚至有微利，並計劃在情人節針對情侶客人推出促銷。 快餐檔主盼港人留港支持 近天后出口的維園年宵快餐檔B售賣司華力腸、串串香、阿拉伯烤肉等。檔主許先生在維園年宵擺檔十多年，他指首日中午人流一般，而天氣回暖利好凍飲銷情，食物則預料晚上更受歡迎。他又指，今年備貨充足，但會視乎人流逐步補貨，避免囤貨。他強調小食價錢「唔加得」，希望市民買得開心，支持本地檔口。

學生義賣籌款展現獅子山精神 聯校國際助學組織「童夢同行」今年再度參與年宵，售賣由學生設計的潮語啤牌、麻雀，以及柬埔寨和非洲院舍兒童繪製的明信片與揮春。創辦人陳易楊表示，去年曾帶學生到柬埔寨義教，了解院舍需要，決定透過年宵籌款，扣除成本後全數捐出。 學生方凱彤指，製作潮語啤牌過程困難，憑團隊集思廣益最終成功推出。她表示首日人流不錯，團隊會派傳單及現場宣傳吸客。另一學生彭楠茜補充，見到不少長者主動支持，展現獅子山精神，並延伸至國際援助，為馬年增添正能量。

另外，海關人員昨早到維園年宵市場，向檔主派發宣傳單，呼籲切勿售賣侵權物品，同時加強巡查各區售賣年宵貨品的地點。