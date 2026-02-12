灣仔站事故 陳恒鑌關注工程車是否跟足程序 張欣宇稱涉及流程疏忽機率較大

港鐵灣仔站昨日(11日)有物件阻礙路軌，服務受阻約一小時。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌今日(12日)在港台節目關注工程車是否跟足程序工作。港鐵當晚收車後進行維修工程，估計信號箱有物件凸出、未關好門，被工程車撞倒，又或在趕急情況下，工程車未依足工作流程，有器械未收妥便開車所導致。
倡港鐵考慮個別日子提早收車
陳恒鑌指，事故真正成因仍有待港鐵進一步調查，但提出調查方向應包括培訓、工程是否依足程序，以及內部監察等方面。目前不能排除有機件老化，或有機件跌落觸碰信號箱等多種可能性，委員會轄下的鐵路事宜小組將會跟進。他指港鐵已使用AI系統偵測路軌旁物件是否關妥，可與港鐵研究工程車是否應安裝相關系統，又建議港鐵日後加強員工培訓及保養，維修工程時間編排亦應預留更多時間，或在一些特定日子提早收車進行加固工作。日後再發生事故時，港鐵可在車站入口或平日播放廣告的屏幕發布相關資訊，讓乘客及早知悉。
重要調頭位置在灣仔站附近
前港鐵工程師、智慧交通聯盟理事長張欣宇在同一節目上表示，其中一個可能性是工程車運作後未有收回延伸部件，導致開車向前行時勾到並扯爛信號箱，但亦不能完全排除遇到罕見情況，即使依足程序仍有物件掉下。不過，他認為涉及流程疏忽的機率較大，若調查結果顯示涉及流程疏忽，人員培訓將是重中之重，港鐵亦要加快資產及設備更新，精簡路軌旁的設備，避免在路軌旁放置物件。他又解釋停駛範圍由調頭位決定，港島綫其中一個較重要調頭位置在灣仔站附近，當灣仔站一段未能行車，其他調頭位則位於上環站及鰂魚涌站附近，因此才導致今次停駛範圍大的情況。
涉事設備系統從不需要更換
香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生在商台節目表示，估計事故原因並非工程車直接撞上信號設備系統，而是工程車碰到連接設備的電纜或其他部件，工程人員需拿起整個信號設備及更換受損部件。涉事的信號設備系統自港鐵通車以來，從不需要更換，認為是可靠的部件，促請港鐵檢查工程車運作，據他所知港鐵只用45分鐘更換受損部件，及後再作測試。