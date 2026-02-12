灣仔站事故 陳恒鑌關注工程車是否跟足程序 張欣宇稱涉及流程疏忽機率較大

港鐵灣仔站昨日(11日)有物件阻礙路軌，服務受阻約一小時。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌今日(12日)在港台節目關注工程車是否跟足程序工作。港鐵當晚收車後進行維修工程，估計信號箱有物件凸出、未關好門，被工程車撞倒，又或在趕急情況下，工程車未依足工作流程，有器械未收妥便開車所導致。

倡港鐵考慮個別日子提早收車

陳恒鑌指，事故真正成因仍有待港鐵進一步調查，但提出調查方向應包括培訓、工程是否依足程序，以及內部監察等方面。目前不能排除有機件老化，或有機件跌落觸碰信號箱等多種可能性，委員會轄下的鐵路事宜小組將會跟進。他指港鐵已使用AI系統偵測路軌旁物件是否關妥，可與港鐵研究工程車是否應安裝相關系統，又建議港鐵日後加強員工培訓及保養，維修工程時間編排亦應預留更多時間，或在一些特定日子提早收車進行加固工作。日後再發生事故時，港鐵可在車站入口或平日播放廣告的屏幕發布相關資訊，讓乘客及早知悉。