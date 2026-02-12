石硤尾小學學生「出貓」疑用AI生成講稿考口試　全班需重考

基督教香港信義會深信學校疑有小六學生應考口試時作弊，使用人工智能生成演講稿應考。學校知悉後安排全班補考，指校方將嚴肅處理事件。

學校本周一(9日)向家長發通告，指在本月5日舉行的六年級中文科說話評估，6E班個別學生違規作弊。學校對此高度重視，已隨即展開調查和徵詢教育局的意見。由於是次為六年級呈分試，為確保評核的公平、公正與準確，經法團校董會商討後，決定安排6E班同學重考中文科說話評估。

被同學揭發事件

據了解口試要求學生進行1分鐘演講，事發當日只有一個考題，有學生應考後返回課室，向其他同學透露題目。其後，有學生偷用手機，以人工智能生成演講稿，最終被同學揭發事件。學校今午發聲明，指得知其中有一班的個別學生作弊，影響考試的公平性。校方將按既定機制嚴肅跟進，並繼續透過適切的引導，培養學生正確的價值觀及資訊素養。