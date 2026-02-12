機場貨機衝落海｜飛機迷網上售碎片索價每塊100元　機構就疑有人涉闖飛機殘骸報警

一架由阿聯酋杜拜到港的貨機去年10月在香港國際機場懷疑失控，衝出跑道墮海，民航意外調查機構正調查意外成因。不過，近日有飛機迷在社交平台公然出售有關的飛機殘骸，並索價每塊100元。民航意外調查機構指已就疑似有人闖入飛機殘骸報警。

根據網上圖片，有人聲稱在匿名渠道取得一些涉事貨機的碎片，並指如有意購買可聯絡他。賣家索價100元一塊，並指稍後會有更多存貨。當被追問飛機殘骸來源，賣家否認為偷竊所得，指是有人在廢料回收公司工作，並將殘骸交給他。