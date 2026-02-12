大埔寶馬遇查逃走連撞3車　城巴24歲女車長等兩人涉管危險藥物落網

大埔一輛私家車行車證過期，遇到警方截查時突然瘋狂駕駛逃走，連撞3車後車上一對男女最終落網。
早上9時33分，警方沿林錦公路一帶巡邏期間，發現一輛寶馬私家車懷疑行車證過期，於是準備上前截停調查，惟寶馬見狀沒有按指示停車而立即逃走，並在近廣福迴旋處的一輛的士及一輛九巴之間企圖逃走，最終撞及兩車。其時，兩名警員已從警車落車，寶馬突然再倒後及撞向該輛警車。
警口頭警告不果後遂打爆車窗
警員隨即落車，在發出口頭警告不果後，遂以警棍打爆寶馬車窗，制服車上的男司機和身穿城巴制服的女乘客，兩人被黑布蒙頭和鎖上手扣。警方在車內檢獲一粒懷疑含有依托咪酯的電子煙彈及一枝電子煙槍，其後安排緝毒犬到場進一步蒐證。
城巴：已即時暫停該員工職務
事件中，25歲譚姓寶馬男司機涉嫌狂亂駕駛、駕駛時沒有第三者保險、駕駛時沒有有效駕駛執照及管有危險藥物被捕，至於24歲詹姓女乘客則涉嫌管有危險藥物被捕，他們正被扣留調查，案件交由大埔警區刑事調查隊第三隊跟進。事後捱撞的51歲魏姓女的士司機感到頭暈、負責駕駛被撞警車的男警及車上女警分別手指傷和手肘傷，3人全部清醒被送往大埔那打素醫院治理。
城巴回覆《am730》表示，獲悉一名員工於非工作時間被警方拘捕，已即時暫停該名員工職務，並會配合警方調查。城巴強調，非常重視員工紀律及操守，對任何違法行為絕不姑息。據悉，被捕女子為城巴車長，當時正準備上班。