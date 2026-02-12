大埔寶馬遇查逃走連撞3車　城巴24歲女車長等兩人涉管危險藥物落網

大埔一輛私家車遇到警方截查時突逃走，最終車上兩人落網。(FB專頁「D18 - 大埔友」圖片)

大埔一輛私家車行車證過期，遇到警方截查時突然瘋狂駕駛逃走，連撞3車後車上一對男女最終落網。

早上9時33分，警方沿林錦公路一帶巡邏期間，發現一輛寶馬私家車懷疑行車證過期，於是準備上前截停調查，惟寶馬見狀沒有按指示停車而立即逃走，並在近廣福迴旋處的一輛的士及一輛九巴之間企圖逃走，最終撞及兩車。其時，兩名警員已從警車落車，寶馬突然再倒後及撞向該輛警車。

警口頭警告不果後遂打爆車窗

警員隨即落車，在發出口頭警告不果後，遂以警棍打爆寶馬車窗，制服車上的男司機和身穿城巴制服的女乘客，兩人被黑布蒙頭和鎖上手扣。警方在車內檢獲一粒懷疑含有依托咪酯的電子煙彈及一枝電子煙槍，其後安排緝毒犬到場進一步蒐證。