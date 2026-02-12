中電3變電站北都投入運作　全地底電纜應對惡劣天氣

北都是香港未來的發展重鎮，屆時將有不同產業進駐，需要穩定的電力支撐日常運作。為配合北都發展，中電在區內的3個變電站已在2024年投入運作，其中河套西變電站為河套區港深創科園首幢落成的建築物。中電表示，變電站足夠園區未來10年的電力需求；而3個變電站的電力供應可應付4至5個科學園的電力需求，有信心能夠應付3個園區未來的電力供應。

河套西變電站自2024年起投入運作，是河套區港深創科園首幢落成的建築物，為區內的科研和住所等供應電力。變電站的設計融入環保和可持續發展的建築元素，包括設有太陽能板、雨水灌溉系統，以及電動車充電器等。此外，變電站樓高兩層，設有綠化天台和外牆；工程團隊亦應用了建築信息模擬技術，優化變電站設計。