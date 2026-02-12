財政預算案2026｜議員倡派500元夜間消費券　並資助每人100元參加本地遊

建議推出「本地人遊本地」計劃

姚柏良建議政府推出「本地人遊本地」計劃，向全港18區民政事務處每區撥款1,000萬元，每名參加者可可獲資助100元團費。對於如何可吸引市民留在香港消費，姚柏良認為：「北上消費不外乎係方便、性價比高，市民順應潮流嘗鮮，但忽視周圍嘅變化。以往參加本地團起碼兩三百蚊，市民可能覺得不如去第二到，好過留喺到玩」。他舉例最近有東岸板道開通；西灣河碼頭新增了往鯉魚門三家村碼頭的航線，市民可以嘗試新路線到鯉魚門吃海鮮。他希望「政府出少少豉油，有隻雞返嚟」，透過資助吸引市民參加本地遊，不只參觀不同地區景點，還令街坊有機會走在一齊，促進社區情懷。