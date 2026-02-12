財政預算案2026｜議員倡派500元夜間消費券　並資助每人100元參加本地遊

受消費模式改變和港人北上熱潮影響，傳統零售餐飲業深受衝擊。立法會議員姚柏良和梁文廣倡議向每名市民派發500元夜間消費券，並資助每人100元參加本地遊，激活地區經濟。
兩名議員今日舉行記者會，梁文廣建議向每名市民派發上限500元的夜間消費券，限在晚上特定時段如7時至凌晨2時使用，鼓勵市民在晚上外出用膳消遣，梁文廣形容﹕「對香港整體氣氛有助，政府少少付出係值得」。
建議推出「本地人遊本地」計劃
姚柏良建議政府推出「本地人遊本地」計劃，向全港18區民政事務處每區撥款1,000萬元，每名參加者可可獲資助100元團費。對於如何可吸引市民留在香港消費，姚柏良認為：「北上消費不外乎係方便、性價比高，市民順應潮流嘗鮮，但忽視周圍嘅變化。以往參加本地團起碼兩三百蚊，市民可能覺得不如去第二到，好過留喺到玩」。他舉例最近有東岸板道開通；西灣河碼頭新增了往鯉魚門三家村碼頭的航線，市民可以嘗試新路線到鯉魚門吃海鮮。他希望「政府出少少豉油，有隻雞返嚟」，透過資助吸引市民參加本地遊，不只參觀不同地區景點，還令街坊有機會走在一齊，促進社區情懷。
梁文廣補充廟街、鴨寮街、女人街等特色排檔區是發展地區經濟的重要引擎，但現時攤檔數目持續下降、小販老齡化。他建議檢討排檔政策，包括減免排檔牌費、放寬商品種類限制，容許同時售賣乾貨與包裝食品，並引入本地特色產品，打造「文創手作區」、「懷舊美食區」等主題街區，並加入表演及遊戲元素，提升吸引力。此外，梁建議積極活化天橋底、空置商場單位及海濱平台等閒置空間，轉型為節日市集、青年創業基地或休閒康樂場地，為社區注入新活力與人流。