蔡若蓮：教師執業證有效期已經深思熟慮　閱讀可計入培訓時數

當局研究修訂《教育條例》，引入「教師執業證書制度」及定期更新要求。教育局局長蔡若蓮今日(12日)表示，推行執業證書制度，目的是確保教師能與時並進，掌握最新的教育趨勢與科技應用。她表示，若教師仍以二十年前的知識教學，難以符合現今社會及家長的期望，因此專業進修必須視為投資，為教學注入新養分。 蔡若蓮強調，150小時的進修時數可靈活安排，涵蓋校內培訓、跨校學習社群、短期課程、甚至閱讀與研究分享；現時有些學校會舉辦閱讀活動，部分老師更會因個人興趣修讀其他範疇課程，亦可計入專業進修時數，並非要教師寫閱讀報告，「（教師）睇那本書都要時間，要計到咁，都可以計㗎」。

她又指，即使培訓活動，亦分為線上或實體，「隨科技發展，大家都唔好諗到，一定要困住我哋（教師）150小時。以前一定要實體，老師們帶疊簿去改，現在不是這樣」。她聲稱，未聽聞有人因進修規定而選擇離職。

證書有效期經過深思熟慮 對於坊間認為證書有效期應增至五個學年，蔡若蓮指，相關說法或參考了校長認證的五學年有效期而出現，但她澄清兩者不應混淆，當局以3個學年為單位是經過深思熟慮，應該不會再放寬，但會再與學界商討進修安排。至於回流教師，相關「脫產」教師須符合60小時的培訓要求，包括人工智能教學、最新課程改革及強制舉報等新法例，方可重新入職。

在資源分配方面，她指出，整合教育資源的運用計劃分三年，由去年起逐步落實，以減低對學界的衝擊；雖然教育經費佔政府開支比例龐大，尤其薪酬支出佔逾四成，但局方強調會透過靈活調配，確保重點項目得到支持。 施俊輝：AI不會獨立成科 副局長施俊輝亦有簡介最新數字教育發展，當局今年內將正式公布《中小學數字教育發展藍圖》，將涵蓋優化資訊及創科課程、編定人工智能素養架構，以及加強教師AI培訓。施俊輝指未來將加強教師培訓及為學校提供指引，涵蓋如何在課堂中合理使用AI、避免過度依賴，以及在價值教育中融入「數碼公民」元素。

施俊輝又指，AI不會獨立成科，而是滲透至各科目之中，例如理科、數學、甚至體育，均可透過AI輔助提升學習效果。未來，教育局將邀請學校試行AI教學工具，收集教師及學生的回饋，並逐步優化系統。局方強調，AI教育的最終目標是「AI for Every Subject」，讓人工智能成為跨科目支援，提升教學效能與學生的學習體驗。 教育局推「AI教學助理」 另外，局方亦有展示最新研發的「AI教學助理」，可協助教師備課、生成概念圖及跨課程資源，並提供教學活動建議；強調，AI助理只是輔助工具，不會取代教師角色。教育局將邀請學校試行AI教學工具，收集教師及學生的回饋，並逐步優化系統。他強調，當局的最終目標是「AI for Every Subject」，讓人工智能成為跨科目支援，提升教學效能與學生的學習體驗。

至於去年12月已率先推出「『智』啟學教撥款計劃」，向成功由請的學校發一筆過50萬元撥款，協助啟動AI輔助教學，目前已有九成半學校申請；當局計劃，要求學校提交中期及最終報告，以確保資源善用。