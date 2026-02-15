網上熱話｜學生戲稱首次入屯門有何要注意　獲認真回應籲小心一事

屯門新市鎮位於香港的西北，由於出市區路途遙遠，經常被網民戲稱「屯門牛」、「要騎牛出城」。有學生在社交平台發帖分享自己正在入屯門的照片，並戲稱「第一次入屯門有咩要注意」，未料吸引到很多熱心留言作出認真的提醒和推介，包括出入屯門期間要小心遇上塞車，「要去定廁所」，得到的迴響連他本人都始料不及，「多謝大家回覆，我(本身)諗住派吓膠。」

網民：小心屯公發威 一名即將應考今年中學文憑試的學生，在社交平台發帖張貼屯門巴士線排隊線和前往屯門路牌的照片，問到「第一次入屯門有咩要注意」。結果，帖文吸引到很多人提出認真和有用的回應，「小心系(喺)屯門市廣場迷路」、「一定要食屯門名物」，也有不少人異口同聲指出要小心路面隨時塞車，「上車前去廁所，小心屯公(屯門公路)發威」、「準備隨時要坐2hrs(小時)車」、「真係出發前睇吓有冇撞車塞車」、「上車之前要去定廁所先」、「可以喺屯門公路瞓陣覺先。」同時，有人認真介紹乘搭輕鐵的注意事項，包括上車前必須拍橙色機入閘，落車後就要拍綠色機出閘。

發文學生其後感謝一眾網民回覆，直言原本只是打算「派吓膠」，意想不到會有這麼多人回應，又稱自己的確很少往屯門，當日下午前往屯門時屯門公路沒有塞車，離開時會盡量避開繁忙時間和先如廁。此外，亦有人「回帶」張貼一則關於屯門騎術學校走馬的舊新聞，提醒發文學生「小心有馬」，也有網民問「有無騎牛」、「要網上預約定牛，唔係嘅話出入好唔方便。」 ▼網民留言回應▼