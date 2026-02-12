農曆新年2026｜年初一及初二舉行花車巡遊及煙花匯演　將分階段封路

運輸署提醒市民，為配合年初一(17日)在尖沙咀舉行的新春國際匯演之夜，以及年初二(18日)在維港舉行的農曆新年煙花匯演，港島及九龍多區將實施以下特別交通及運輸安排。 年初一下午 3 時半起封路 為配合年初一晚上8時在尖沙咀舉行的新春國際匯演之夜，尖沙咀區一帶的道路，包括巡遊隊伍途經的廣東道、海防道及彌敦道，以及介乎漆咸道南與天星碼頭之間的一段梳士巴利道，會由當天下午3時半起分階段實施封路措施及相應的改道安排，傍晚5時和7時起會實施第二及第三階段封路措施，封路範圍進一步擴大，直至約晚上11時45分道路重開。封路期間，受影響道路上的的士站、公共小巴站、路旁停車位及私人停車場將暫停使用。

年初二下午 5 時起封路 為配合年初二晚上8時在維港舉行的農曆新年煙花匯演，港島中區、灣仔及東區將由當天下午約6時起分階段實施封路措施及相應的改道安排。另外，介乎民康街與維園道之間的一段東區走廊（西行）會由晚上7時45分起臨時封閉，禁止車輛（專營巴士除外）駛入，直至道路重開。 九龍區方面，尖沙咀及西九文化區一帶由下午約5時起，分階段實施封路措施及相應的改道安排，直至人群散去及道路重開。封路期間，受影響道路上的的士站、公共小巴站、路旁停車位及私人停車場將暫停使用。

公共運輸服務安排 因應封路安排，行經受影響地區的巴士及專線小巴路線會臨時改道或暫停服務，位於受影響地區內的相關巴士站及專線小巴站，將暫停使用或遷移；港鐵會因應乘客需求而加強服務；電車服務會按乘客需要加強班次服務；天星小輪、新渡輪、港九小輪、愉景灣航運、珀麗灣客運及富裕小輪將於年初二下午5時05分起陸續調整及暫停部分航班服務，以配合煙花匯演。 皇崗口岸短途跨境巴士服務方面，佐敦至皇崗口岸的短途跨境巴士服務位於中國客運碼頭公共運輸交匯處的中途站點年初一(17日)下午約3時起將暫停使用。年初二(18日)當日，灣仔至皇崗口岸的短途跨境巴士服務位於會展站公共運輸交匯處的站點，將由下午約5時起暫停使用至道路重開，臨時總站將設於軒尼詩道（西行）近修頓中心；及佐敦至皇崗口岸的短途跨境巴士服務，將由晚上8時至晚上11時於香港西九龍站外的匯民道旅遊巴士上落客區增設臨時上客點；其位於中國客運碼頭公共運輸交匯處的中途站點將由晚上約7時起暫停使用。

中環至半山自動扶梯系統服務 中環至半山自動扶梯系統在年初二將延長服務時間至翌日凌晨2時。受廣泛封路影響，運輸署預計港島北一帶、九龍尖沙咀及西九文化區一帶，以及海底隧道和香港仔隧道的交通將會顯著擠塞。駕駛人士請避免駕車前往上述受道路封閉影響的地區。 運輸署呼籲市民應盡量使用公共運輸服務，以避免交通擠塞及不必要的延誤。警方將視乎各區當時的人潮及交通情況，調整有關交通安排。市民請留意電台、電視台或運輸署「香港出行易」流動應用程式發放的最新交通消息。