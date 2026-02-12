電動車充電位政府冀明年增至20萬個　2035年停止燃油私家車登記目標不變

政府公布《香港電動車普及化路線圖更新版》，表示電動私家車在香港迅速發展，過去4年數量錄得四倍增長，估計到2030年有望達逾29萬輛電動私家車，雖然國際間有地方放緩車輛電動化進程，但本港會維持2035年或之前停止新登記燃油私家車的目標。當局目標2027年中全港會有約20萬個充電停車位、2035年有逾27萬個充電車位。

配合國家 續推動電動車普及 新能源汽車在全球快速增長，其中以純電動車最為主流。環境及生態局指，香港電動車數量從2021年的2.8萬輛，增長逾四倍至去年約14.9萬輛，電動私家車增速位處世界前列。現時本港每10輛新登記私家車就有7輛為電動車，當局按目前趨勢推算，2030年或有逾29萬輛電動私家車，2035年更可能趨近50萬輛。

環境局指，部分國家和城市正調整政策減緩車輛電動化步伐，但本港為配合國家決心實現碳中和，會繼續推動電動車普及化，因此2035年或之前停止新登記包括混能的燃油私家車目標會維持。未來當局將主要透過擴大配套設施等，包括充電網絡、維修保養、電池回收，支援私家車綠色轉型進程。 公共充電樁目標明年增至2萬支 截至去年底，本港有1.6萬支公共充電樁，當局目標明年中提升至2萬支，而充電停車位總數料增至約20萬個。政府未來會善用市場力量及透過政策導向，建設以高速充電樁為骨幹的公共充電網絡，估計2035年約有27萬至30萬個公共和私人充電停車位，足以支援約80萬輛電動車充電需求。政府歡迎換電或電池儲能系統等多元充電方案，並樂於協助推動他們在港使用，同時正更新《電動車輛充電設施技術指引》，目標年底前完成。

不過，貨車、巴士等電動商用車技術仍在發展中，現階段在本地市場還未能達到規模化使用，當局將聯同業界成立工作小組，協助引入更具價格競爭力的電動車型號，並研究放寬車重限制以引入更多電動商用車型號。為探討解決內地和香港電動車充電制式不同的問題，以及推動充電制式國際化，國家能源局與環境局將合作，落實在港採用新一代電動車充電技術ChaoJi的先導計劃，目標明年完成建設充電示範站，幫助國家把技術「引進來、走出去」。政府已展開更新《電動車輛充電設施技術指引》工作，目標今年年底前完成，又正與大專院校合作推動電動車技術及維修人才的進修培訓，截至去年有約1,100名技工完成相關課程。