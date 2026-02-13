行大運丨「迎馬年．到馬灣」 由登大嶺頭行山開運 到馬灣1868節慶市集賀新春

馬年登高行大運，最好意頭莫過於來馬灣遠足，有山有水代表丁財兩旺，配色特色賀年市集，定必為遊客們帶來另類沉浸式「年味」！農曆新年將至，「馬灣 1868」宣布於新春期間特別策劃一連串結合自然景觀、傳統賀年文化、文創市集及情人節浪漫元素的節慶活動，讓大家在遠離繁囂的海島空間中，以輕鬆愉快的方式迎接新一年。由寓意行大運的大嶺頭登山徑開始，到天后廟廣場接連上演的賀歲活動、街頭音樂表演及節日市集，讓訪客由日到夜都能沉浸於滿載祝福與歡樂的新春氣氛之中。

適逢新春與情人節，馬灣 1868更將浪漫元素融入島嶼生活場景，從黃昏時分的街頭音樂、夢幻心型打卡位，到充滿色彩與創意的節慶市集，為情侶、親子及朋友打造溫馨又別具特色的節日回憶。與此同時，園區亦將推出全新度假項目，為訪客帶來慢節奏的海島藝術社區住宿新體驗，將島嶼假期延長至夜晚，沉浸式感受馬灣島上獨特的文藝氣息。

「馬年馬灣聚好運」 馬年行大嶺頭開運 傳統「行大運」，大家都會想起登高喜迎馬年。今年試試新意思，馬灣大嶺頭登山徑勢必成爲開運最佳路線。大嶺頭是一座位於馬灣的小山峰，僅高69米，登山路線輕鬆易行，登山徑沿途視野開揚，可遠眺青馬大橋及遼闊海景，適合不同年齡層人士。行山後，大家可順道走進充滿藝術與人文氣息的「馬灣 1868」， 打卡馬灣墻，並於多間特色餐廳及文創店舖稍作休息及用膳。

節日裝置點綴園區成打卡熱點 馬灣 1868於園區內設置多組熊貓主題裝置，為節慶活動增添歡樂氣氛。多隻熊貓以不同姿態亮相，錯落分布於園區的戶外階梯，配合清新色調的建築外觀及開揚環境，營造出輕鬆愉悅的新春氛圍。熊貓裝置造型生動，訪客可以駐足欣賞及拍照留念，定必成為新春期間園區內備受歡迎的拍照焦點。 臨近新春，馬灣 1868更推出「十二生肖」主題雕塑，十二款生肖造型分布於園區不同位置，與海岸景致、步道及公共空間相互呼應，為訪客帶來具探索性的遊園體驗。每件生肖雕塑設計鮮明，成為園區內的特色打卡點。訪客可於園區內邊走邊找，逐一發掘不同生肖雕塑，並拍照記錄，增添遊覽樂趣之餘，亦寓意於新一年集齊祝福、迎接好運。

情人節周末 「馬灣之心」街頭音樂表演 打造浪漫 明天正好是2月14至15日情人節周末期間，馬灣天后廟廣場The Arch of Love「馬灣之心」心型噴霧雕塑前將舉行街頭音樂表演，配合噴霧效果及變色燈光裝置，營造夢幻仙境氛圍，加上身後壯麗的大橋夜景，入夜的馬灣必成浪漫打卡熱點。情侶和夫妻到馬灣觀賞最靚夕陽景、聽浪漫音樂，再到海景餐廳飽嘗浪漫二人餐，度過一個悠閑又有新意的情人節，收穫獨一無二的甜蜜回憶。

「馬灣之心」The Arch of Love。

初三玩到初五 「新春遊園‧色彩派對」 換馬年意頭糖畫

大年初三，財神爺將聯同可愛吸睛的充氣馬現身「馬灣 1868」，於園區與大家近距離互動拍照，並大派賀年朱古力金幣，為大家送上甜蜜祝福與好意頭。 來到初四及初五，馬灣 1868將於天后廟廣場、文創廣場及馬灣大街打造成充滿節日色彩的遊園市集，推出「新春遊園・色彩派對」市集活動，雲集多個文創及特色攤位，涵蓋手作藝品及節慶精品，讓大家一邊逛、一邊感受熱鬧喜慶的新春氛圍。活動期間亦設有多項互動體驗，包括揮春拓印工作坊，及以馬為主題的趣味遊戲及活動，如跑馬仔挑戰、粉筆創作區及多款互動遊戲體驗，適合親子、朋友及情侶一同參與，為新春增添更多歡樂與驚喜。

大年初五，醒獅團隊將於馬灣 1868園區不同位置進行巡遊，向訪客送上新春祝福，增添新春節日氣氛。現場醒獅點晴熱鬧非凡，大派吉祥俏馬年公仔和金元寶，讓大家在洋洋喜氣之中同賀新春。 與此同時，馬灣 1868更呈獻「甜在心頭‧糖藝賀歲」消費換領活動，現場設龍鬚糖及糖畫換領。大家只要在初四至初五期間，於「馬灣 1868」商戶消費滿100港元，即可換領其中乙款。現場將展示民間工藝的製作過程，師傅即席示範拉糖及畫糖技巧，糖畫造型包括馬年主題的奔馬圖案、心形設計等，呼應馬年寓意和「馬灣之心」地標元素，為節日增添一份甜蜜回憶。

同場加映：海岸微度假新體驗 馬灣1868臨海度假屋春季開幕 馬灣節目豐富，日與夜都有不同體驗，值得花兩日一夜發掘樂趣。為此，馬灣 1868宣布其度假項目「馬灣1868臨海度假屋」，將於2026年第一季正式開幕，坐落於馬灣 1868園區内，是全港獨有的寵物友善海景「微度假」住宿新地標。項目坐落於充滿色彩與藝術氣息的彩色小屋之内，正對馬灣汲水門海景，將無敵海景引入室内，並且所有客房均設私人露台，感受遠離煩囂都市的馬灣充滿慢活氛圍。更重要的是，作爲寵物友善海景度假屋，這將為另一種家庭成員「毛孩」，提供與家人一齊去追浪的度假機會。

住宿詳情及預訂安排，歡迎聯絡馬灣1868臨海度假屋 (電話/WhatsApp/微信 +852 7071 9715)