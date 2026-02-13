科技園與華潤「衝出夢想」計劃 創科落地 青年啟航

為支持青年將創新想法付諸實行並成功創業，協助本地初創企業開拓內地市場，香港科技園公司與華潤集團合辦為期5年的「衝出夢想」計劃（計劃），旗下設三大核心項目，包括「香港青年創科實戰計劃」、「China Booster」及「華潤 x 香港科技園 Ideation」。計劃早前舉辦成果展示日，邀請參與計劃的創科人才、初創企業及初創團隊，共同展示成果。 助逾 400 大學生投身創科行業 讓創新意念落地 創新科技及工業局局長孫東教授肯定「衝出夢想」計劃成效：「計劃已吸引超過400名香港青年參與，通過實習、專業培訓和指導，了解創新創業過程及可能遇到的挑戰。感謝科學園和華潤集團舉辦計劃，給予年輕人更多機會認識香港創科生態，鼓勵和啓發他們投身創新創業。」

香港科技園公司主席查毅超博士表示：「我們積極融入及服務國家發展大局，『衝出夢想』計劃結合華潤集團的龐大產業資源及科技園公司的創科生態優勢，全方位支援創科人才。我們將繼續保持創新精神，建設香港成為國際創科中心，為國家高質量發展作貢獻。」 王崔軍表示，華潤積極響應國家支持香港建設國際創新科技中心的戰略部署：「『衝出夢想』計劃助力青年創新創業，構建政、企、園、校、資協同的創新生態。我們聚焦人才培養、產業升級與灣區協同，推動科研成果轉化，促進香港與內地優勢互補，為香港融入國家發展大局貢獻力量。」

創意轉化實物 打造便捷舒適生活 香港科技園公司初創企業生態圈培育及發展總監粘清澤指，「Ideation」助力初創企業創新構思突破技術限制，對準市場實際需求及焦點買家，亦助公司取得相關應用場景驗證，提升產品質素及協助擴展市場。而「China Booster」則透過華潤優化產品供應鏈及製作成本，助產品提升全球競爭力。 科技園公司首席人才總監王秀麗則指計劃已助力多間初創在大灣區獲得試點與資源，培育跨境人才，推動中港創科力量互補，為香港創科生態注入持續動力。未來會跟隨國家「十五五」規劃，將科技、產業及人才等深度融合。

華潤集團辦公室副主任、華潤慈善基金有限公司總幹事楊勇對計劃未來發展有信心，華潤集團旗下廣東三九腦科醫院已應用其中一項人工智能驅動擴展實境眼鏡技術。而部分參與計劃的技術亦相對成熟，有機會轉化產品供集團使用。

維迪科技有限公司研發的AI穿戴設備，結合專利演算法與擴增實境技術，即時辨識物件、文字及環境，提供免持導航、深度估算及環境分析，改善視障人士和長者的出行體驗。公司首席執行官博思賢感謝「China Booster」助他優化產品，讓第二代產品可直接插入SIM卡，無需智能手機亦可使用。公司正洽談將產品應用於旅遊業和商場，並提供更多語言導航及推廣到日、韓等地。

青衍智慧能源科技有限公司聯合創始人張靖（右）指，智能建築管理技術從理工大學實驗室到商品化落地，全靠Ideation幫助，技術已取得實地場景驗證，證實可助建築樓宇節能達13%至56%。技術現主要面向本港及大灣區工商業樓宇及小型建築群，希望與更多發展商、建築商合作，並向內地其他城市推廣，協助香港及國家早日實現碳中和目標。

區永俊透過「香港青年創科實戰計劃」在創科公司實習及決心投身創科事業，現於該公司擔任銷售工程師的他，接觸到機械人在多領域應用，見證科技如何幫助企業降本增效。該計劃為年輕人提供重要實踐平台與發展方向，助他從銀行領域轉向AI與機械人產業，他希望將來以科技貢獻社會。