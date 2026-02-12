網上熱話｜女子金鐘等巴士遭「飛站」訴苦　被問是否做漏一事：真係依家先知

搭巴士上車要遞手落車要按鐘，是恆之以久的做法兼乘車禮儀。有準備搭巴士的乘客在網上吐苦水稱，與其他乘客在一個巴士站正準備步往一輛正減速的巴士登車，未料對方竟在減速後駛離車站。及後，有網民留言質疑她是否做漏一事，她回應稱直言現在才知道登車前要做一件事。

一名女子在社交平台發文指，在金鐘中銀大廈巴士站與其他乘客候車，期間見到要搭的巴士減速埋站，認為對方「慢駛中準備停低」，他們遂從候車排隊線踏出馬路準備登車，未料該輛巴士減速停車然後離去，未有開門上客，「我以為成村人喺度佢會見到，因為佢已經停咗佢但係佢唔開門走咗。」她並在帖文稱「真係好憎巴士，成日都飛站」。

帖文吸引不少網民留言回應，期間不少人都問事主當時有沒有揮手截車，「條例有寫明你唔遞手司機係有理由唔停車」、「冇遞手，就係乘客問題」。發帖者承認她和車站十多人當刻均沒有揚手示意，「除咗我，前後邊嗰10幾人都冇舉手。然後全部人喺架車旁邊O咗嘴，行返上去行人路」、「中環大站放工時間點會冇人上車。」她又稱，現已學到搭巴士要揮手截車，「我真係唔知，從來都係喺個站度等架車嚟跟住之後佢停車我就上車。」

運輸署的《道路使用者守則》提到，乘客在巴士站候車時，須向駛近的巴士發出清楚信號，巴士才會停下來供乘客上車；如要在下一站下車，便應在適當時候按動電鈴或類似裝置，及早通知司機。