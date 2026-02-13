am專題｜直播帶貨＋北上消費夾擊 上環海味街年貨銷情料跌三分一 商戶靠品質服務搶客

辦年貨向來是農曆新年前夕的「指定動作」，隨着直播帶貨興起，加上大批港人選擇北上深圳、廣州等地採購年貨，上環海味街昔日人潮如鯽的景象不復現。有商戶感嘆繁華不再，亦提醒北上或網上採購易中陷阱，而在香港有信譽的實體店選購則更有信心，既可親身驗貨，更可獲店長專業指導及售後服務，更指有內地客專誠來港買靚貨。另有老字號商戶表示，今年瑤柱缺貨價飆，不少市民改以冬菇、金蠔送禮，在經濟環境欠佳下，普遍都「買少啲」，加上北上辦年貨旅行團夾擊，生意按年跌三分之一。

記者：李朗僑 攝影：蘇文傑

近年香港旅行社推出多款「北上辦年貨」短線旅行團，以深圳及中山為主，價格低至$69起。位於上環「海味街」的海味店裕隆負責人吳蕙玲向本報表示，在內地辦年貨並非如表面看化算。首先內地的度量衡與香港不同，「內地單位『斤』係500克，香港『司馬斤』係600克」，換算後加上人民幣匯率及運費，「其實無咩著數」，更要承擔品質風險，「內地嘅品質參差」，網購食物退貨麻煩。相反，香港食品品質普遍可靠，不少內地遊客反過來在香港買，「就算好多嘢內地有生產，都係落嚟香港買」。

吳蕙玲強調，香港實體店優勢在於親身驗貨及專業指導，「現場睇你可以睇到佢啲紋路、個樣；唔識分，店員都會教你」，直播或網購難辨真偽，不少熟客就是信賴品質及服務。然而，她認為北上辦年貨是潮流，相信市民若經歷網購品質問題後會回流，「要經歷過一啲教訓，先知其實應喺香港買」；至於海味街要維持傳統優勢，強調品質保證及服務，如為顧客泡發乾海參、風乾金蠔等，在競爭下仍能守住忠實顧客。

收成欠佳致缺貨 元貝半年四度加價 談到馬年春節，吳蕙玲指，今年市民較晚辦年貨，以往可能在農曆新年前一個月已開始熱鬧，但今年海味街兩周前才見辦年貨的市民，銷情亦較往年靜淡，「成條海味街都好靜」，料生意按年少三分之一，甚至運送海味的物流貨車交貨量都有所減少。

她透露，元貝(乾瑤柱)因收成欠佳而嚴重缺貨，價格多次上調，貝碎由588元/斤升至718元/斤，元貝更由638元/斤飆至888元/斤，「由9月份開始已經知無貨，(供貨)到依家加咗4次價」。市民因此「買少啲」，由一斤減至半斤，或改買細粒，甚或轉用冬菇、金蠔、鮑魚等替代品。

高端海味銷量「冧晒」年輕客源流失 另一間海味店「友利海味」負責人黃先生指，馬年前夕海味街人流雖然不俗，但顧客購買意欲低，傾向買必備食品如蠔豉、髮菜等；亦會「買少啲」或選平價貨，「左望右望咁咪睇下先，睇到啲平嘅咪買囉」；高端貨如蟲草、花膠、海參「(銷量)全部冧晒」。

他感嘆經濟環境差，昔日一買十幾萬的大客如今少見，在節日選購海味送贈父母的年輕一輩愈來愈少，更傾向北上消費「返上去玩完順便買嘢做禮物」；內地送禮文化收緊亦令客源大減，「連街頭擺貨聞到香味嘅特色都無咗」，直言海味街現況與昔日輝煌「天淵之別」。