2035年停燃油私家車登記不變 目標明年有20萬充電車位

政府公布《香港電動車普及化路線圖更新版》，表示電動私家車在香港迅速發展，過去4年數量錄得四倍增長，估計到2030年有望達逾29萬輛電動私家車，雖然國際間有地方放緩車輛電動化進程，但本港會維持2035年或之前停止新登記燃油私家車的目標。當局目標2027年中全港會有約20萬個充電停車位、2035年有逾27萬個充電車位。

新能源汽車在全球快速增長，其中以純電動車最為主流。環境及生態局指，香港電動車數量從2021年的2.8萬輛，增長逾四倍至去年約14.9萬輛，而現時每10輛新登記私家車就有7輛為電動車。當局按目前趨勢推算，2030年或有逾29萬輛電動私家車，2035年更可能趨近50萬輛。