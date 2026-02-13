熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-Feb-13 04:00
更新：2026-Feb-13 04:00

2035年停燃油私家車登記不變 目標明年有20萬充電車位

分享：
當局未來會建設以高速充電樁為骨幹的公共充電網絡。(資料圖片)

當局未來會建設以高速充電樁為骨幹的公共充電網絡。(資料圖片)

adblk4

政府公布《香港電動車普及化路線圖更新版》，表示電動私家車在香港迅速發展，過去4年數量錄得四倍增長，估計到2030年有望達逾29萬輛電動私家車，雖然國際間有地方放緩車輛電動化進程，但本港會維持2035年或之前停止新登記燃油私家車的目標。當局目標2027年中全港會有約20萬個充電停車位、2035年有逾27萬個充電車位。

新能源汽車在全球快速增長，其中以純電動車最為主流。環境及生態局指，香港電動車數量從2021年的2.8萬輛，增長逾四倍至去年約14.9萬輛，而現時每10輛新登記私家車就有7輛為電動車。當局按目前趨勢推算，2030年或有逾29萬輛電動私家車，2035年更可能趨近50萬輛。

adblk5

透過擴大配套設施等支援轉型

環境局指，部分國家和城市正調整政策減緩車輛電動化步伐，但本港為配合國家決心實現碳中和，會繼續推動電動車普及化，因此2035年或之前停止新登記包括混能的燃油私家車目標會維持。未來當局將主要透過擴大配套設施等，包括充電網絡、維修保養、電池回收，支援私家車綠色轉型進程。

截至去年底，本港有1.6萬支公共充電樁，當局目標明年中提升至2萬支，而充電停車位總數料增至約20萬個。政府未來會善用市場力量及透過政策導向，建設以高速充電樁為骨幹的公共充電網絡，估計2035年約有27萬至30萬個公共和私人充電停車位，足以支援約80萬輛電動車充電需求。政府歡迎換電或電池儲能系統等多元充電方案，並樂於協助推動他們在港使用，同時正更新《電動車輛充電設施技術指引》，目標年底前完成。

adblk6

電動商用車技術仍在發展

不過，貨車、巴士等電動商用車技術仍在發展中，現階段在本地市場還未能達到規模化使用，當局將聯同業界成立工作小組，協助引入更具價格競爭力的電動車型號，並研究放寬車量重量限制，以引入更多電動商用車型號。

為探討解決內地和香港電動車充電制式不同的問題，以及推動充電制式國際化，國家能源局與環境局將合作，落實在港採用新一代電動車充電技術ChaoJi的先導計劃，目標明年完成建設充電示範站，幫助國家把技術「引進來、走出去」。

adblk7

ADVERTISEMENT

激送Monchhichi維港海陸嘉年華入場券！

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務