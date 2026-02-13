北都3新變電站投入運作 中電︰可以應付未來10年需求

北都是香港未來的發展重鎮，屆時將有不同產業進駐，需要穩定的電力支撐日常運作。為配合北都發展，中電在區內的新增3個變電站已在2024年投入運作，其中河套西變電站更是河套區港深創科園首幢落成的建築物。中電表示，3個變電站的電力供應可應付4至5個科學園的電力需求，有信心能夠應付3個園區未來10年的電力需求。

3個新增的變電站分別為河套西變電站，覆蓋創科園以及落馬洲河套區；古洞北變電站和馬適路變電站，則為古洞北、馬草壟新發展區，以及粉嶺北新發展區供電，支援區內多個基建項目，包括北環綫、住宅項目及社區設施等。