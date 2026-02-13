跨境學童被利用運貨 海關破逾3.8萬案 七成半涉私煙

海關去年破獲私煙案有約2.9萬宗，被捕人數逾2.8萬人，兩者均升近四成。檢獲約6億支私煙，與前年相若。海關關長陳子達表示，雖然政府去年9月將入境者攜帶多於19支免稅香煙過關，以定額罰款代替訴訟處理金額由2,000元升至5,000元，並須補繳相關稅款，但違例個案仍增長，全年在各口岸截獲近2.7萬人涉入境攜帶超額免稅香煙，升四成一，並發現有犯罪集團聘用旅客，用螞蟻搬家方式走私香煙。

海關去年破獲逾3.8萬宗案件，按年升兩成四；當中七成半涉及私煙案。海關指出，近年愈來愈多犯罪集團以「螞蟻搬家」方式走私，甚至利用跨境學童及旅客分批挾帶香煙，導致案件急升。為打擊零售市場出售私煙問題，海關早前推行完稅煙草標籤先導計劃，成功率達99%，預計今年第四季推行首階段措施，明年第二季全面實施。

除了私煙外，其他類型走私案件亦錄得升幅。去年海關破獲286宗其他走私案，按年增加約兩成，檢獲總值逾42億元的物品，當中貴金屬走私最為突出，包括檢獲393公斤黃金，約值3.2億元。陳子達表示，由於香港為自由港，貴金屬不須課稅，令部分走私集團利用香港作為中轉。他指海關會保持高度警覺，嚴厲打擊相關活動。

海關指，去年10月至今年1月推行完稅煙草標籤先導計劃，成功率達99%，評估計劃成果和業界意見後，今年第四季推行首階段措施，並在明年第二季全面實施。

他指，私煙收藏手法層出不窮，包括將香煙綑綁於身體、藏於內衣、嬰兒車、輪椅，甚至有家長安排跨境學童偷運；強調海關會持續加強監察及採取針對性行動。

虛擬海關服務大使「小慧」已升級至2.0版本，可即時解答旅客查詢。

毒品檢獲量升兩成

毒品方面，海關去年破獲961宗毒品案件，跌近三成，但檢獲毒品總量卻上升兩成，達7.5噸，主要涉及大麻、冰毒及氯胺酮，當中破獲43宗涉及依托咪酯的案件，檢獲4,387粒煙彈。海關去年更首次破獲於水底藏毒的案件，利用潛水機械人在遠洋輪船吸水口內搜出417公斤可卡因，市值約2.56億元。

海關去年在知識產權方面，共破獲723宗侵權案，檢獲約97萬件冒牌貨品，總值4.2億元。因應啟德體育園啟用，當局亦於多場大型賽事期間加強場外巡查，打擊售賣冒牌商品的小販。