公屋綜合輪候時間維持5.1年 編配量連續兩年高於新申請

房屋局公布最新一季公屋綜合輪候時間維持5.1年，繼續保持自2018年第一季以來的最低水平。去年全年獲編配入住傳統公屋的一般申請數目維持在逾2萬宗的高位，比同年新登記的一般申請多近6,300宗。局方指，公屋編配量連續兩年高於新登記申請，是房委會有紀錄以來首次。
2025年第四季，房屋局共為約8,800個一般申請者安排入住，包括3,600個新落成傳統公屋單位、3,800個回收傳統公屋單位及1,400個「簡約公屋」單位。獲編配入住傳統公屋的一般申請者中，約七成獲派市區或擴展市區單位。房屋局指，由於該類單位受歡迎，輪候時間較新界長約兩年，因而當他們的輪候時間被計算在內時，公屋綜合輪候時間反而未有下降。
至於入住「簡約公屋」方面，申請者輪候時間明顯較短，自首個項目於2025年第一季入伙起，獲編配者平均輪候僅3.2年。局方指，充分突顯「簡約公屋」不僅改善了低收入家庭的居住環境和質素，更在縮短公屋輪候時間上發揮了關鍵作用。
當局又指，採取多管齊下的方法加快公屋單位流轉的努力下，輪候公屋的一般申請者數目進一步下降；截至去年底，公屋一般申請降至10.63萬宗，非長者一人申請則降至8.15萬宗，較最高位分別回落超過30%和40%。其中30歲以下的一人申請者，十年間由7.45萬宗大幅減至約2.95萬宗。
局方續指，公營房屋供應已進入高峰期。2026/27年度起的5年內，整體公營房屋(包括簡約公屋)將供應逾19.5萬個單位，較本屆政府上任時增逾80%；其中約11.5萬個為傳統公屋在此間落成。簡約公屋方面，去年已有約9,500個單位落成；2026年及2027年初將再提供20,300個及200個單位，目標在2027/28年度前完成約3萬個單位。局方又說，公營房屋落成量已完全扭轉「頭輕尾重」情況，可加快滿足低收入家庭的住屋需求。公屋綜合輪候時間在2026/27年度回落至4.5年的目標不變。