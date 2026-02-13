公屋綜合輪候時間維持5.1年 編配量連續兩年高於新申請

房屋局公布最新一季公屋綜合輪候時間維持5.1年，繼續保持自2018年第一季以來的最低水平。去年全年獲編配入住傳統公屋的一般申請數目維持在逾2萬宗的高位，比同年新登記的一般申請多近6,300宗。局方指，公屋編配量連續兩年高於新登記申請，是房委會有紀錄以來首次。

2025年第四季，房屋局共為約8,800個一般申請者安排入住，包括3,600個新落成傳統公屋單位、3,800個回收傳統公屋單位及1,400個「簡約公屋」單位。獲編配入住傳統公屋的一般申請者中，約七成獲派市區或擴展市區單位。房屋局指，由於該類單位受歡迎，輪候時間較新界長約兩年，因而當他們的輪候時間被計算在內時，公屋綜合輪候時間反而未有下降。