小六生涉AI出貓全班重考 教育局倡裝攝錄鏡頭改善監考

石硤尾一間小學有小六學生在中文科說話評估考試時，懷疑利用AI作弊，校方安排有關班別的學生重考，並強調會嚴肅處理事件。教育局指，已與學校跟進有關情況，相信學校會改善監考程序。

涉事的是位於石硤尾的基督教香港信義會深信學校，校方周一向家長發通告，指上周四(5日)舉行的六年級中文科說話評估，個別學生出現違規作弊。學校隨即展開調查和徵詢教育局意見。由於是次為六年級呈分試，為確保評核的公平、公正與準確，經法團校董會商討後，決定安排有關班別的學生重考中文科說話評估。