小六生涉AI出貓全班重考 教育局倡裝攝錄鏡頭改善監考

石硤尾一間小學有小六學生在中文科說話評估考試時，懷疑利用AI作弊，校方安排有關班別的學生重考，並強調會嚴肅處理事件。教育局指，已與學校跟進有關情況，相信學校會改善監考程序。
涉事的是位於石硤尾的基督教香港信義會深信學校，校方周一向家長發通告，指上周四(5日)舉行的六年級中文科說話評估，個別學生出現違規作弊。學校隨即展開調查和徵詢教育局意見。由於是次為六年級呈分試，為確保評核的公平、公正與準確，經法團校董會商討後，決定安排有關班別的學生重考中文科說話評估。
據了解，評核要求學生演講一分鐘，事發當日只有一個考題，有學生應考後返回課室，並向其他同學透露題目。其間，有學生偷用手機，以人工智能生成演講稿，最終被其他學生揭發事件。學校昨午發聲明，指得知其中有一班的個別學生作弊，影響考試的公平性。校方將按既定機制嚴肅跟進，並繼續透過適切的引導，培養學生正確的價值觀及資訊素養。
教育局副局長施俊輝昨日在傳媒午宴上回應事件指，已與學校跟進有關情況，相信學校會改善監考程序，例如可以在考試預備室安排另一名教師監考、安裝攝錄鏡頭等，以確保考生不會作弊。教育局已有指引教導如何正確地使用人工智能，但他坦言科技日新月異，可能再有其他方法透過人工智能作弊，會與學界研究更多應對方法。