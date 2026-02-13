教師執業證書培訓時數引爭議 蔡若蓮：進修可靈活安排 有效期經熟慮

教育局正研究修訂《教育條例》，引入「教師執業證書制度」及要求定期更新。局長蔡若蓮表示，制度旨在確保教師持續掌握最新教育趨勢與科技應用，避免「停留在20年前的知識水平」。她強調，3年150小時進修可靈活安排，包括校內培訓、跨校學習社群、短期課程，甚至閱讀與研究分享等，形容「(教師)睇哪本書都要時間，要計到咁，都可以計」。她強調，未聽聞有人因規定而離職，證書有效期最多三學年並擬設首年過渡期。
蔡若蓮昨在傳媒茶敘表示，教師執業證有效期以3學年為一次單位是經過深思熟慮，不會放寬。回流教師則需完成指定培訓，包括人工智能教學、最新課程改革及強制舉報等新法例，方可重新入職。
施俊輝：AI不會獨立成科
副局長施俊輝同場簡介最新數字教育發展，透露局方今年內將公布《中小學數字教育發展藍圖》，涵蓋優化資訊及創科課程、編定人工智能素養架構及加強教師AI培訓。他強調，AI不會獨立成科，而是滲透至各科目，最終目標是「AI for Every Subject」。
教育局亦展示最新研發的「AI教學助理」，施俊輝指，可協助教師備課、生成概念圖及跨課程資源，並提供教學活動建議；強調只是輔助工具，不會取代教師角色。而去年12月推出的「『智』啟學教撥款計劃」已向每間學校提供一筆過50萬元資助，九成半學校申請，並須提交中期及最終報告，確保資源善用。
學生交流擅自外出
被問到有學生到內地交流時擅自外出等，蔡若蓮回應稱，明白學生可能首次參與相關活動或在好奇心驅使下作出錯決定。她認為應以教導為主，不能因個別學生不守規矩，而令所有人也不參與交流團，否則違背學習意義。