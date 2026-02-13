教師執業證書培訓時數引爭議 蔡若蓮：進修可靈活安排 有效期經熟慮

教育局正研究修訂《教育條例》，引入「教師執業證書制度」及要求定期更新。局長蔡若蓮表示，制度旨在確保教師持續掌握最新教育趨勢與科技應用，避免「停留在20年前的知識水平」。她強調，3年150小時進修可靈活安排，包括校內培訓、跨校學習社群、短期課程，甚至閱讀與研究分享等，形容「(教師)睇哪本書都要時間，要計到咁，都可以計」。她強調，未聽聞有人因規定而離職，證書有效期最多三學年並擬設首年過渡期。

蔡若蓮昨在傳媒茶敘表示，教師執業證有效期以3學年為一次單位是經過深思熟慮，不會放寬。回流教師則需完成指定培訓，包括人工智能教學、最新課程改革及強制舉報等新法例，方可重新入職。