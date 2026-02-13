中大學生關靖豐稱遭踢出校 宏福苑大火後發起聯署被捕 校方不評論(更新)

大埔宏福苑去年發生五級火造成168人死亡，事件後中文大學學生關靖豐（Miles Kwan）發起「大埔宏福苑火災關注組」專頁，就火災發起聯署列出「四大訴求」，包括成立獨立調查委員會等，被警方國安處以涉嫌煽動拘捕，准保釋候查，中大教務處學生紀律委員會上月召開會議跟進個案。關靖豐周五（13日）凌晨在社交平台Instagram 發文，表示被中大停學兩次、斷斷續續讀了六年書後，剛被開除學籍。

中大回覆《am730》查詢稱不會評論個別個案，只強調學生如作出任何違犯大學規則或條例的行為，一律按大學既定紀律程序處理；依據所犯事情的性質及輕重予以懲處。對屢次違規，或性質嚴重的行為，最嚴厲的處罰為開除學籍。根據《全日制本科生總學則》第15.2(c)條 ， 記過三次者得開除學籍。