網上熱話｜單身港女苦排公屋19年 派市區港鐵上蓋「頭獎盤」

公屋輪候冊大排長龍，一般申請者平均需等候5.1年，至於非長者一人申請者上樓更是遙遙無期。近日有一名女網民於社交平台發帖，稱自己以單身身分等了足足19年，終於「畢業」獲派市區長沙灣元州邨單位，直言如同收到「過年大禮」。由於元州邨位於長沙灣站地鐵上蓋，帖文引起其他網民祝賀，有人形容屬「頭獎盤」，但亦有人質疑「一人點有咁快」？樓主回應「19年仲話快」。

樓主在本月7日在Facebook群組「公屋討論區」發帖寫道：「19年終於等到1人單位，二派理想屋邨，祝各位都收到新年禮物啦」，並附上一張由房委會發出的「配房通知信」。照片可見，她獲派元州邨元禧樓一單位，雖然輪候長達19年，但最終獲派市區長沙灣站的上蓋單位，令她十分滿意。她亦透露，首派單位位於柴灣，因屬「非正式一人單位」，故決定拒絕接受編配。

帖文引發大批網民留言「恭喜」，指元州邨被譽為公屋「頭獎盤」，形容該處交通方便屬港鐵站上蓋，附近有大型商場、超級市場、街市、食肆，不少人直呼「好過中六合彩！」、「簡直就是中了六合彩，恭喜」、「元州邨地鐵站上蓋！！幸之不得」、「又近街市，食肆有多」、「地鐵在樓下，交通方便，空氣幾好，購物方便」、「夢想之村」。有網民問單位面積，樓主回應「17.9」，即約193呎，又透露單位是「一人單位仲係新樓」，並非與人共用廚廁的舊式設計。

也有網民關注樓主輪候長時間，對其毅力表示佩服，「人生有幾多個19年」、「青春畀晒佢」、「佩服你的排隊精神」。亦人好奇樓主幾歲開始申請，及如何維持不超出資產審查的限制，直言「當佢18歲申請，今年已經37歲」、「能夠保持住不超資既等待精神！難得！」。

有人苦嘆「我申請咗25年都未有」

帖文亦有不少仍在輪候公屋的網民苦嘆，多年仍未獲派單位，「我二十一年一啲聲氣都冇」、「我申請咗25年都未有」、部分人質疑「一人點有咁快」，樓主亦對此回應「十九年仲話快」。另有人稱「我都等左16年先等到重要派到將軍澳(有4O年樓齡舊樓)」。