車主救星｜全港免費泊車優惠網Threads爆紅　網主自爆製作因一次「慘痛」經歷

該免費泊車優惠網站覆蓋港九新界各區的商場及其他地方的泊車優惠，資訊清晰分類「精選」、「全部」、「港島」、「九龍」、「新界」、「領展EV泊」6大類別，方便搜尋；用戶亦可以在「搜尋商場名或地區」一欄輸入地區，即可搜尋相關商場的時租及免費泊車優惠，由中環The Henderson、銅鑼灣時代廣場、赤柱廣場、圓方，到民生區如九龍城廣場、大埔超級城、彭福公園停車場等均有收錄。網站亦會即時顯示車主手機附近停車場的位置及優惠詳情，亦設有「導航」按鈕，直接連結Google Maps「帶路」，熱心車主亦可主動「報料」最新優惠協助網站更新資訊。

製作網站因一次「慘痛」經歷 製作網站的網民表示，開始計劃是因一次「慘痛」經歷，他一次在餐廳用餐時，食物剛上桌就聽到餐廳老闆娘大聲提示在場車主：「抄牌呀！」，他雖然已「放低對筷子9秒9跑出去」，惜為時已晚，跑到車前已看到「牛肉乾夾咗係水撥度」，對此大感無奈，「食餐飯變咗$400，我就知我唔可以再懶」、「我食得好委屈。唔係錢嘅問題，係嗰種提心吊膽、食餐安樂茶飯都唔得嘅無力感，香港地揸車真係好攰。」。自此之後，他儲存各大商場的免費泊車優惠，後來發現其實不少車主都有這個需要，遂決定花時間將資料整合成一個網站，希望為各位車主「幫到你食返餐安樂茶飯。」

免費泊車優惠網站上線後備受網民大讚，「車主救星」、「正嘢」、「功德無量」、「大感激」、「多謝你造福人群」、「駕駛者的福音，簡直係愛嘅典範」、「師兄好人一世平安」、「加油，網站唔難做，最難係保持初心keep住更新」。另有網民提議網站可加入車場高度資訊或半小時免費泊車優惠，亦得到網主回覆稱可考慮。