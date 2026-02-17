粵海華美灣際酒店 聳立鬧市位置優越 商務住宿 方便舒適之選

粵海華美灣際酒店為四星級酒店，致力追求值得信賴的高品質、服務和設施，為賓客提供舒暢的入住體驗。

無論你是想忙裡偷閒享受輕鬆假期，或是要為來港度假的親友，以及來港公幹的同事安排住宿，位於灣仔鬧市中心，一向抱持「品質、服務」宗旨的粵海華美灣際酒店，都能為你妥善安排。

位於灣仔鬧市中心的粵海華美灣際酒店為四星級酒店，共設有356間客房。酒店於2020年完成全面翻新。

位置優越設施齊備 滿足客戶需求

酒店位置十分優越，從酒店步行至香港會議展覽中心、入境事務大樓、政府總部等多個重要地標僅需數分鐘；酒店亦鄰近各種主要交通樞紐，步行至港鐵灣仔站、會展站、金鐘站均只需數分鐘，鄰近亦有電車站。距離中環商業區、銅鑼灣及金鐘流行購物區僅需幾分鐘車程，是商務出行及休閒旅客來港住宿的不二之選。