粵海華美灣際酒店 聳立鬧市位置優越 商務住宿 方便舒適之選

無論你是想忙裡偷閒享受輕鬆假期，或是要為來港度假的親友，以及來港公幹的同事安排住宿，位於灣仔鬧市中心，一向抱持「品質、服務」宗旨的粵海華美灣際酒店，都能為你妥善安排。
位於灣仔鬧市中心的粵海華美灣際酒店為四星級酒店，共設有356間客房。酒店於2020年完成全面翻新。
位置優越設施齊備 滿足客戶需求
酒店位置十分優越，從酒店步行至香港會議展覽中心、入境事務大樓、政府總部等多個重要地標僅需數分鐘；酒店亦鄰近各種主要交通樞紐，步行至港鐵灣仔站、會展站、金鐘站均只需數分鐘，鄰近亦有電車站。距離中環商業區、銅鑼灣及金鐘流行購物區僅需幾分鐘車程，是商務出行及休閒旅客來港住宿的不二之選。
不同級別客房供選擇 照顧一家大細
酒店設包括華美豪華房、卓越碧海房、卓越綠洲房、卓越藍天房、華美高級行政客房，以及標準套房等多種不同級別的客房，所有客戶均為非吸煙房間，大部分客房均配備電熱水壺、USB插頭、熨斗及燙衣板、室內電子保險箱、高清智慧電視、高速無線上網服務、吹風機、迷你吧、室內空調等設備，以滿足不同客戶的需要。
當中於全新裝修大堂，除設有舒適靚麗的休憩區和寬敞明亮的辦公區，讓旅客可輕鬆休息，亦為商務客戶提供辦公及洽談的理想場地，於大堂更設有可租借的移動充電寶及充電區，隨時為你的智能設備充能。大堂更設咖啡廳COFFEE 1991，提供醇香可口的咖啡和酥脆的麵包供選擇，以紓緩你旅途中的疲憊，帶來心靈慰藉。而商務洽談區域，以及辦公區域則可供你於安靜環境中處理公務，或與客戶洽談商務合作事宜。
於酒店21樓的行政酒廊綠薏廊1991，除供應茶點及飲品，亦設有露天花園，以及可供租借的小型會議室，可供商務精英洽談生意之用。此外，於酒店B2更設多功能會議室，可容納高達70人，是舉辦大型會議或研討會的理想場地。
酒店並設健身中心、露天泳池（季節性開放）及沐足推拿保健中心，讓你可鍛鍊體魄及放鬆身心，紓緩工作壓力。
酒店內有高端湘菜「湘舍壹號」及傳統粵菜「家全七福酒家」兩間餐廳，分別位於酒店一樓及三樓，菜品出眾，值得品嘗。
粵海華美灣際酒店
地址：香港灣仔駱克道57-73號
電話：2861 1000
電郵：[email protected]
網址：www.wharney.com