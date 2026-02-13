恒地李家誠入稟控周秀娜等誹謗　發聲明稱從不認識絕無任何關係

恒基地產的李家誠律師代表，宣布今日（13日）向高等法院對周秀娜、5個YouTube頻道以及Google提出訴訟。指控周秀娜在多年來以虛假傳聞及失實討論，導致公衆產生誤會，認為李與周有特別關係。同時指控Google及有關YouTube頻道未有刪除相關的影片。 李家誠透過律師發聲明表示，多年來有關李家誠與周秀娜的虛假傳聞及失實討論，李家誠有理由相信是周秀娜策劃及引發整個失實傳聞的源頭，並認為周秀娜散播失實傳聞的動機，是藉此增加個人曝光及宣傳其電影作品。李聲明與周秀娜絕無任何關係，李從來不認識周秀娜，亦沒有任何企圖或意圖認識她。聲明指，有關的討論源自2016年周秀娜在宣傳她電影期間的惡意行為，引發大量媒體以「搭上已婚超級富二代」等字眼標題，虛構炒作，導致公衆產生誤會，認為李和周有特別關係，藉此為其個人利益吸引傳媒關注。李亦在2016年已向周秀娜發出律師信。

不滿YouTube上失實影片牽扯無關人士 李家誠聲明表示，在過去接近10年，無論在內地、香港甚至其他華人地區的主流媒體、社交媒體及YouTube平台，繼續出現大量相關的失實、揑造及無中生有的文字或影片，明示和暗示該位富二代就是李家誠。部份內容更不負責任地將無關的女性牽扯入內，對李構成騷擾及誹謗，亦令李感到被侮辱。

指控周秀娜去年6月重提傳聞 聲明指出，周秀娜更甚是於2025年6月，在宣傳電影期間，接受某個YouTube頻道訪問時，預先溝通要談論她被包養的傳聞，她的言論又再一次引發網絡上揑造李與周虛構關係的討論及影片。李批評周秀娜自私地為達到其個人宣傳目的，明知他們在處理李兆基去世的時刻，選擇重提虛構傳聞，令他們又一次面對誇張失實、不合法、不合理及不負責任的網絡欺凌，猶如在李家的「傷口上灑鹽」。其中一些影片內容更涉及李家誠的太太及父母，甚至捏造從未發生的情景，令人誤以為李家曾經牽涉刑事罪行，加重他們面對失去至親的傷痛。

聲明表示，李認為事件已超出合理界線，並已達至合理人士包括李家誠忍無可忍的地步。為了保護個人、家人及家族名譽，以及釐清事實，所以有必要向周秀娜採取法律行動。同時聲明提及李家誠曾經透過律師多次要求Google移除YouTube平台有關誹謗的失實文字或影片，但Google未有作出任何行動。因此在別無其他切實可行的選擇下，決定向相關YouTube頻道，以及容許內容發放的平台Google採取法律行動。 聲明指，事件糾纏了近10年，李從來沒有入稟控告任何人，或沒有公開回應失實報導，是本著「清者自清」、 「息事寧人」的態度面對，亦不希望事件發酵。然而沉默反令別有用心者變本加厲，一次又一次利用失實言論，博取曝光和網上流量。嚴重誹謗李家誠本人，並為家人帶來沉重壓力，影響了家族在社會上的聲譽。加上Google任由一些內容失實，包括把AI生成虛假視頻推送給大眾的行為出現，認為是絕對不可助長的網絡欺凌文化，因此，有必要對周秀娜、相關 YouTube頻道Google採取法律行動，以討回公道，及以正視聽。